Танцевать и в инвалидной коляске

3 декабря - Международный день людей с ограниченными физическими возможностями.

Эти победоносные съемки она готова смотреть не переставая. Анна Сиротюк и Игорь Кулешов – триумфаторы чемпионата Европы.

Она до сих пор считает – испытания судьба приготовила именно ей. Ведь в той машине кроме 13-летней Ани было еще 4 человека. У них – мелкие царапины. И только у неё тяжелейшая травма спинного мозга, которая и приковала к инвалидной коляске. И сегодня без слез не может говорить о тех, кто поставил, можно сказать, на ноги.

Анна Сиротюк:

Помогли мне, спасли, конечно же, мои родители. Только благодаря родным, близким, друзьям — они меня вытянули.

После автокатастрофы ее жизнь разделилась на две половины. До. Когда, когда не хотелось улыбаться и выходить на улицу. И после – после того, как пришла в спортивный зал. Именно в танцевальном кресле она поняла — жизнь продолжается.

Именно здесь она увидела, людей с похожей бедой – не десятки, а сотни. И яркие краски не только на своих будущих спортивных костюмах. И именно здесь у нее появилась работа — не только учиться, но и учить. Помимо всего Аня тренирует детей с ограниченными возможностями. А тот, с кем она делит не только паркет, — преданный и настоящий друг. На тренировку Игорь пришел не с пустыми руками. Ведь у Ани сегодня - день рождения.

Он никогда не считал возможности Ани ограниченными. В ней есть то, что не всегда найдешь и в здоровых партнершах.

Сегодня они будут танцуют ее любимые румбу и самбу. Когда Аня слышит эти звуки – кружится не только в сложных па, но и в жизни, и ей непременно хочется идти вперед. Ведь для девушки – это не только спортивные высоты, но и высоты над самой собой.