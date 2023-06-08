Танцевальный ансамбль «Хорошки» выступил в Париже. Как оценила номер публика?

Белорусский танцевальный ансамбль «Хорошки» с успехом выступил в Париже. Сразу на двух площадках были представлены вокальные и хореографические номера из репертуара известного коллектива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он не перестает вдохновлять и восхищать зрителей в разных уголках планеты. На этот раз «Хорошкам» рукоплескала изысканная французская публика. И это как раз тот случай, когда искусство объединяет людей разных культур и национальностей, несмотря на границы и политическую конъюнктуру.