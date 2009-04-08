Таможни Беларуси и Казахстана обменяются предварительной информацией

Эта информация будет проходить в электронном виде о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы. Соответствующий протокол подписан сегодня между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Министерством финансов Казахстана. Теперь время оформления таможенных процедур сократится в 4 раза. Кроме того, сейчас Беларусь, Россия и Казахстан работают над общим Таможенным кодексом. Уже в мае его будут согласовывать эксперты.