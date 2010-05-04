Прямой эфир

Таможенный комитет: Мы хотим сохранить существующие сегодня для физлиц ставки пошлин на автомобили

04 мая 2010 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь отстаивает сохранение существующих пошлин на легковые автомобили для физических лиц.

С первого июля должен вступить в действие Кодекс Таможенной тройки - России Беларуси и Казахстана. В настоящее время разрабатывается ряд международных соглашений, которые определят нюансы, не нашедшие отражения в кодексе. В том числе и порядок ввоза товаров физлицами.

Окончательное решение по пошлинам будет приниматься на уровне экспертов трёх стран, которые занимаются подготовкой этих документов.

Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Позиция Республики Беларусь: мы хотим существующие сегодня для физлиц ставки пошлин на автомобили сохранить. Но для этого на себя нужно взять определенные ограничения: как 10 лет назад, без права отчуждения авто в течение 2-3х лет.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
04 мая 2010 18:51

Парад 9 мая. Первая репетиция Парада Победы на Машерова в Минске и на Крещатике в Киеве

04 мая 2010 18:50

Видео. 80 человек прибежали в Минск из Москвы

04 мая 2010 18:49

Видео. Юрий Жадобин вручил медали Героям Советского Союза