Таможенный комитет: Мы хотим сохранить существующие сегодня для физлиц ставки пошлин на автомобили

С первого июля должен вступить в действие Кодекс Таможенной тройки - России Беларуси и Казахстана. В настоящее время разрабатывается ряд международных соглашений, которые определят нюансы, не нашедшие отражения в кодексе. В том числе и порядок ввоза товаров физлицами.
Окончательное решение по пошлинам будет приниматься на уровне экспертов трёх стран, которые занимаются подготовкой этих документов.
Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Позиция Республики Беларусь: мы хотим существующие сегодня для физлиц ставки пошлин на автомобили сохранить. Но для этого на себя нужно взять определенные ограничения: как 10 лет назад, без права отчуждения авто в течение 2-3х лет.