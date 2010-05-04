Таможенный комитет: Мы хотим сохранить существующие сегодня для физлиц ставки пошлин на автомобили

Беларусь отстаивает сохранение существующих пошлин на легковые автомобили для физических лиц.

С первого июля должен вступить в действие Кодекс Таможенной тройки - России Беларуси и Казахстана. В настоящее время разрабатывается ряд международных соглашений, которые определят нюансы, не нашедшие отражения в кодексе. В том числе и порядок ввоза товаров физлицами.

Окончательное решение по пошлинам будет приниматься на уровне экспертов трёх стран, которые занимаются подготовкой этих документов.

Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Позиция Республики Беларусь: мы хотим существующие сегодня для физлиц ставки пошлин на автомобили сохранить. Но для этого на себя нужно взять определенные ограничения: как 10 лет назад, без права отчуждения авто в течение 2-3х лет.