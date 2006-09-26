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Таможенный кодекс Беларуси будет обновлен

26 сентября 2006 09:55
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Рабочая группа постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ обсуждает проект новой редакции таможенного кодекса Беларуси. Он принципиально отличается от нынешнего законодательства в этой области.Проект содержит нормы прямого действия. Он детально регулирует отношения в таможенной сфере и направлен на сокращение злоупотреблений со стороны должностных лиц таможенных органов. Законопроект упрощает механизм таможенного контроля, не снижая при этом гарантии надежности охраны нашей границы и обеспечения экономической безопасности государства. Также, в нем предусмотрена возможность электронного декларирования.
# общество

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