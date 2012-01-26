Таможенные службы Беларуси, России и Казахстана приняли план совместной работы на 2012 год

Теперь бороться с экономическими преступлениями страны будут сообща. Также совместными усилиями будут разрабатываться и проводиться операции по предотвращению контрабанды наркотиков.



В работе таможенной тройки приняли участие и таможенники Кыргызстана. Именно эта страна в ближайшем будущем планирует присоединиться к Таможенному союзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Юрий Брытков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

На первый план – поставить заслон ввозу и контрабанде наркотических веществ, психотропных, оружию. Также немаловажна так называемая бытовая контрабанда: бытовая техника, одежда и так далее.



Александр Васильев, заместитель руководителя таможенной службы Российской Федерации:

Отдельно у нас в рамках плана идет постановка задач информационно-аналитического взаимодействия. Информационный обмен и анализ.



Асылбек Кожобеков, заместитель руководителя таможенной службы Кыргызской Республики:

Руководство нашей страны сделало политическое заявление о присоединении к Таможенному союзу. В этой связи мы участвуем здесь в качестве наблюдателей. Но я скажу, что впечатления от пунктов пропуска самые положительные. Пункты пропуска оснащены в самом современном плане.