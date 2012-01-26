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Таможенные службы Беларуси, России и Казахстана приняли план совместной работы на 2012 год

26 января 2012 17:30
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Теперь бороться с  экономическими преступлениями страны будут сообща. Также совместными усилиями будут разрабатываться и проводиться  операции по предотвращению контрабанды наркотиков.

В работе таможенной тройки приняли участие и таможенники Кыргызстана. Именно эта страна в ближайшем будущем планирует присоединиться к  Таможенному союзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Брытков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета  Республики Беларусь:
На первый план – поставить заслон ввозу и контрабанде наркотических  веществ, психотропных, оружию. Также немаловажна так называемая бытовая  контрабанда: бытовая техника, одежда и так далее.

Александр Васильев, заместитель руководителя таможенной службы Российской Федерации:
Отдельно у нас в рамках плана идет постановка задач информационно-аналитического взаимодействия. Информационный обмен и анализ.

Асылбек Кожобеков, заместитель руководителя таможенной службы Кыргызской Республики:
Руководство нашей страны сделало политическое заявление о  присоединении к Таможенному союзу. В этой связи мы участвуем здесь в качестве  наблюдателей. Но я скажу, что впечатления от пунктов пропуска самые положительные. Пункты  пропуска оснащены в самом современном плане.

# общество # Белоруссия

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