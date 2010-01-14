Таможенные пошлины на ввоз автомобилей для частных лиц изменятся с 1 июля

Норма ввоза товаров для личного пользования в Беларуси пока остается прежней. Об этом сообщили в таможенном комитете страны.

В полном объеме Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана заработает с 1 июля 2010 года. Сейчас идут переговоры между таможенниками, какую норму ввоза выбрать. Во всех трех странах она разная.

По словам председателя ГТК, ориентир – усредненная сумма с российским и казахстанским нормативами. Поскольку в этих странах финансовые рамки личного импорта шире – ожидается, что и Белорусы смогут ввозить больше.

Напомним, сегодня в нашу страну можно ввозить товар на одну тысячу евро. Что же касается ввоза иномарок, то для частных автоперевозчиков таможенные пошлины изменятся с 1 июля.

Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

– Решение уже принято. Данная льгота будет действовать до первого июля этого года. Первого июля все прекращается;

- То есть наши таможенные пошлины будут такие же, как в Российской Федерации?

- Да, эта позиция согласована уже.