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Таможенное декларирование экспортных товаров упрощено в Беларуси

27 августа 2008 07:51
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Это предусмотрено постановлением Совмина.

Благодаря документу, экспортер получил возможность представлять одну таможенную декларацию на все товары, вывозимые в течение одного календарного месяца на одних и тех же условиях по одному контракту, в адрес одного и того же получателя. Ранее необходимо было декларировать каждую поставку.

Кроме того, постановление допускает в определенных случаях указание в таможенной декларации ориентировочных сведений о получателе, стране назначения товаров, сделке, транспортных средствах и другие. Нормы распространяются на всю белорусскую экспортную продукцию.

# общество

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