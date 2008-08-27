Таможенное декларирование экспортных товаров упрощено в Беларуси

Это предусмотрено постановлением Совмина.

Благодаря документу, экспортер получил возможность представлять одну таможенную декларацию на все товары, вывозимые в течение одного календарного месяца на одних и тех же условиях по одному контракту, в адрес одного и того же получателя. Ранее необходимо было декларировать каждую поставку.

Кроме того, постановление допускает в определенных случаях указание в таможенной декларации ориентировочных сведений о получателе, стране назначения товаров, сделке, транспортных средствах и другие. Нормы распространяются на всю белорусскую экспортную продукцию.

