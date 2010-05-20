Таможенники стран СНГ обсудили взаимодействие в различных сферах в рамках формирования Таможенного союза

Эффективно бороться с контрабандой и усилить контроль за незаконным оборотом наркотиков, особенно на центрально-азиатском направлении.

Об этом говорили сегодня в Бресте таможенники стран СНГ. В целом, стороны обсудили взаимодействие в различных сферах в рамках формирования единого таможенного пространства Беларуси, России и Казахстана и подписали ряд важных документов.

Василий Дементей, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Акцент сделан на правоохранительную деятельность, с учетом Таможенного союза —- речь идёт об унификации таможенного законодательства по привлечению к уголовной и административной ответственности.

Никита Никитин, заместитель председателя Федеральной таможенной службы Российской Федерации:

Нынешнее состояние экономических отношений, внешнеэкономической деятельности стран СНГ и Беларуси, России и Казахстана в частности требует своего дальнейшего развития, интеграции. Экономика без интеграции невозможна.