Тамара и Владислав Сенцовы из Бобруйска вырастили и воспитали 21 ребенка. Из них – 18 приемных

Атмосфера любви и заботы в доме этой семьи чувствуется с порога, а детский смех не утихает ни на минуту. Но для Сенцовых такая жизнь давно привычна. Они вырастили и воспитали 21 ребенка. Из них – 18 приемных. Но всех считают родными.

Если супа, то две кастрюли, если котлет, то несколько десятков. Готовить оптом, признается Тамара Сенцова, конечно, дороже, но по-другому – никак. И в этой большой семье голодным никто не остается.

Супруги Сенцовы считают несправедливым, когда дети живут без родителей. Поэтому и решились более 20 лет назад пойти в приют. Хотели усыновить одного, но вернулись с пятью.

Самому маленькому приемному сынишке был годик, а старшему – шесть. К тому времени супруги уже воспитывали троих собственных детей. Позже дом Сенцовых получил новый статус – детский дом семейного типа. На то время – первый в Бобруйске.

Тамара Сенцова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Видела детей и знала, что они в детском доме. Да, там уход, но там нет семьи у детей. Предложила мужу, и он согласился.

Дом Сенцовых в Бобруйске соседи называют домом милосердия. Ведь у каждого ребенка своя непростая жизнь и история болезни. Но Тамару и Владислава это никогда не пугало. Они просто всей душой любят детей. Многие уже выросли и подарили Сенцовым пятерых внуков.

Владислав Сенцов, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

То дядей зовут, то по отчеству, а потом разыграются и уже «папа». Значит уже доверяют.

В нелегком деле Сенцовым помогают местные власти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Дети занимаются спортом, вышивают гобелены. Победы на международных и республиканских выставках – главное признание их таланта.

Валерия Терехова, дочь:

Были и в Индии, и во Франции, и в Англии, в Грузии, в Беларуси во всех городах.

Сейчас в этой семье восемь приемных детей, но в нынешнем году супруги собираются взять еще нескольких малышей из приюта. Их человеческое неравнодушие к детским судьбам не осталось незамеченным.

Тамаре и Владиславу Сенцовым Президентом Беларуси Александром Лукашенко присуждена премия «За духовное возрождение». Это еще одна награда к не менее важному – детскому признанию.