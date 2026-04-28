Там воспитывают будущих чемпионов! Рассказываем, чем уникально Плещеницкое училище олимпийского резерва

Плещеницкое областное училище олимпийского резерва – основная база столичного региона по лыжным гонкам и биатлону, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Вот уже почти 40 лет здесь готовят элиту белорусского спорта – тяжелоатлетов, гребцов на байдарках и каноэ, борцов и других спортсменов. В чем уникальность учреждения и чем оно привлекает юных чемпионов? Чистый воздух, пение птиц и уединение. В тихом посёлке Логойщины, окруженном лесами и голубыми озерами, юноши и девушки готовятся покорять очередные спортивные олимпы. Природные условия как нельзя кстати подходят для тренировок по зимним видам спорта.

Прицел, курок, выстрел. Биатлон – одна из спортивных дисциплин, которые успешно культивируют в Плещеницком училище олимпийского резерва. Сегодня на этом отделении обучается порядка 40 ребят. В их числе и Евгения Кажарская. Заниматься биатлоном начала еще в 4 классе, тогда в борисовскую спортивную школу привел отец, который в свое время также проходил подготовку в Плещеницах. В училище олимпийского резерва Женя всего первый год, но уже может похвастаться высокими достижениями.

Евгения Кажарская, учащаяся Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва:

Я выигрывала на области по биатлону в Плещеницах, перый день у нас был со стрельбой спринт, я была третья, второй день – гладкая гонка на роллерах, вторая. Сегодня у нас комплексное со стрельбой из пневматических винтовок, идем сначала на стрельбище с нашей базы, тут уже тренер говорит, что мы будем делать. Каждое движение выверенное, каждое усилие – на пределе. Биатлон не только про скорость. Легкое дрожание руки, неверный вдох – и траектория пули может измениться.

А потому на стрельбище под чутким руководством тренера юные спортсмены постигают искусство контроля над собой.

Чтобы ребята могли совершенствовать свои навыки, в училище созданы все условия. Биатлонное стрельбище на 20 установок, а также оборудованные спортивные площадки. Будущим чемпионам не страшны ни холод, ни ветер. Тренировочный процесс здесь ведется круглый год, что позволяет ребятам достигать высоких результатов. Выработка скорости, занятия на стрельбище и огромное стремление к победе – эти дети уже с внутренним стержнем. В основном, сюда поступают ребята, которые до этого уже обучались в детско-юношеских спортивных школах. Но чтобы зачислиться в училище, юношам и девушкам нужно сдать ряд нормативов. Кстати, их может пройти даже тот, кто ранее не посещал секции, но имеет талант.