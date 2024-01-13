Там есть настоящий раритет и не только. Вот почему стоит посетить краеведческий музей в Полоцке

Стационарная выставка «Прогулка по Нижне-Покровской» словно немое кино переносит в начало прошлого века и рассказывает о жизни одной из самых старинных улочек Полоцка. Свое название она получила от одноименного Покровского храма. Колоритная застройка вдоль Западной Двины – готовая фотозона. И если вы предварительно закажите экскурсию, вас ожидает встреча с очаровательными героями того времени.

Покровская, 33 славится не только атмосферной экспозицией. Это известный домик Петра I и самая старая гражданская постройка. В XVII веке здание было деревянным на каменном цоколе. Именно здесь по легенде в 1705 году останавливался царь Всея Руси.

Евфросиния Полоцкая носила на теле цепи по 8 кг. Монахиня рассказала, как святая продолжает помогать молящимся – подробности здесь.

Николай Лоскович внес огромный вклад в образование. При нем были открыты женская и мужская гимназии. Обучение было платным. Учились семь лет, восьмой год был дополнительным. Причем, азы науки постигали в разном возрасте и стать выпускницей могли как в 16, так и в 20 лет.