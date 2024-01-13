Там есть настоящий раритет и не только. Вот почему стоит посетить краеведческий музей в Полоцке
Стационарная выставка «Прогулка по Нижне-Покровской» словно немое кино переносит в начало прошлого века и рассказывает о жизни одной из самых старинных улочек Полоцка. Свое название она получила от одноименного Покровского храма. Колоритная застройка вдоль Западной Двины – готовая фотозона. И если вы предварительно закажите экскурсию, вас ожидает встреча с очаровательными героями того времени.
Покровская, 33 славится не только атмосферной экспозицией. Это известный домик Петра I и самая старая гражданская постройка. В XVII веке здание было деревянным на каменном цоколе. Именно здесь по легенде в 1705 году останавливался царь Всея Руси.
Евфросиния Полоцкая носила на теле цепи по 8 кг. Монахиня рассказала, как святая продолжает помогать молящимся – подробности здесь.
Николай Лоскович внес огромный вклад в образование. При нем были открыты женская и мужская гимназии. Обучение было платным. Учились семь лет, восьмой год был дополнительным. Причем, азы науки постигали в разном возрасте и стать выпускницей могли как в 16, так и в 20 лет.
Ирина Воднева, заведующий краеведческим музеем Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Согласно расписанию можно узнать, что преподавали закон Божий, русский язык, математику, физика, химия. Все девушки умели шить по окончании одежду для женщин, для ребенка комплект одежды нужно было шить, были подготовленными будущими женами и мамами.
Труд учителей всегда хорошо оплачивался. Зарплату получали в городском общественном банке, который был открыт на Нижне-Покровской в 1874-м. Там располагались сберегательная касса и уездное казначейство. К слову, дом под номером 9 сохранился до наших дней. На выставке можно полюбоваться раритетными купюрами – «катеньками» и «петеньками».
Подробности в видео.