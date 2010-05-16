Таксигейт в Нью-Йорке: сотни водителей пойдут под суд

Сотни водителей нью-йоркских такси предстанут скоро перед судом за неоправданно высокие счета, которые они предъявляли пассажирам. В результате более 600 таксистов будут лишены лицензий, и каждый из них выплатит штраф в размере не менее 5 тысяч долларов.

Как сообщили городские власти, почти половина всех городских таксистов (22 тысячи человек) хотя бы раз обманывала своих клиентов. Следствие показало, что за три года 88 водителей обсчитали своих клиентов свыше 500 раз, тогда как остальные – не менее 50-ти. В целом, пассажиры переплатили за поездки по городу 1,1 миллион долларов.



Скандал с обсчетом пассажиров разгорелся в марте этого года, когда выяснилось, что водители, доставлявшие жителей и гостей Нью-Йорка по адресам в пределах города, нередко выставляли на счетчике тариф загородной поездки, вдвое превышающий передвижение по мегаполису. Пассажирам оставалось лишь оплатить «золотую» поездку, по традиции оставляя шоферу еще и хорошие чаевые.

После скандала городские власти были вынуждены оборудовать каждую машину «системой оповещения». Теперь при расчете по повышенному тарифу на телевизионном экране, установленном во всех салонах нью-йоркских такси, пассажиры видят соответствующее предупреждение, пишет NEWSru.com.