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«Такой молодец он у меня!» Мамы вместе с сыновьями-срочниками побывали во Дворце Независимости. Вот их эмоции

28 апреля 2022 16:57
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Новости Беларуси. Торжественный день для отличников срочной службы Вооруженных Сил. Ярким дембельским аккордом стала экскурсия по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюда переместилась многочисленная делегация сразу после встречи с министром обороны.

«Такой молодец он у меня!» Мамы вместе с сыновьями-срочниками побывали во Дворце Независимости. Вот их эмоции-1

Восторженные взгляды – почти все здесь впервые. И каждый желает запечатлеть памятный момент в особенный день их жизни.

«Такой молодец он у меня!» Мамы вместе с сыновьями-срочниками побывали во Дворце Независимости. Вот их эмоции-4

Уже завтра многие сменят военную форму на гражданскую. Но при любых обстоятельствах этими юношами будет гордиться Родина и самые близкие.

«Такой молодец он у меня!» Мамы вместе с сыновьями-срочниками побывали во Дворце Независимости. Вот их эмоции-7

Елена Москалева, мама военнослужащего:
День очень значимый для нашей семьи, потому что ничего важнее не может быть для родителей – это их сын. Мы сегодня горды, что наш сын такой замечательный, вырос, ну и что его заметили, что он действительно достойный гражданин нашей республики.

«Такой молодец он у меня!» Мамы вместе с сыновьями-срочниками побывали во Дворце Независимости. Вот их эмоции-10

Илья Москалев, военнослужащий 120-й отдельной мехбригады:
Всегда приятно, когда тебя отмечают с лучшей стороны. А когда отмечает и чествует еще министр обороны, это вдвойне приятнее. Когда находится мама рядом, видеть ее улыбку, иногда даже слезы – слезы гордости, я думаю. Поэтому одни только положительные моменты сегодня.

«Такой молодец он у меня!» Мамы вместе с сыновьями-срочниками побывали во Дворце Независимости. Вот их эмоции-13

Наталья Колесник, мама военнослужащего:
Такой молодец он у меня. Я горжусь своим сыном. Оказался лучшим в своей роте, батальоне, всегда помощник, опора оказывается и мне, и в роте помощник начальникам своим, командирам, поэтому и добился таких результатов, что всегда любит помогать другим.

«Такой молодец он у меня!» Мамы вместе с сыновьями-срочниками побывали во Дворце Независимости. Вот их эмоции-16

Алексей Колесник, военнослужащий 72-го объединенного учебного центра:
Рад, что заметили мои старания. Счастлив, что сюда попал. Не всем дано.

Всего в эти майские дни из белорусской армии будут уволены в запас более 6 500 военнослужащих-срочников.

«Такой молодец он у меня!» Мамы вместе с сыновьями-срочниками побывали во Дворце Независимости. Вот их эмоции-19

Виктор Хренин на чествовании срочников: наши воины получили уникальную возможность – пройти суровую армейскую школу. Подробнее здесь.

# Армия Беларуси # общество # Виктор Хренин # Елена Москалева # Илья Москалев # Фотофакт

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