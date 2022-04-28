«Такой молодец он у меня!» Мамы вместе с сыновьями-срочниками побывали во Дворце Независимости. Вот их эмоции

Новости Беларуси. Торжественный день для отличников срочной службы Вооруженных Сил. Ярким дембельским аккордом стала экскурсия по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюда переместилась многочисленная делегация сразу после встречи с министром обороны.

Восторженные взгляды – почти все здесь впервые. И каждый желает запечатлеть памятный момент в особенный день их жизни.

Уже завтра многие сменят военную форму на гражданскую. Но при любых обстоятельствах этими юношами будет гордиться Родина и самые близкие.

Елена Москалева, мама военнослужащего:

День очень значимый для нашей семьи, потому что ничего важнее не может быть для родителей – это их сын. Мы сегодня горды, что наш сын такой замечательный, вырос, ну и что его заметили, что он действительно достойный гражданин нашей республики.

Илья Москалев, военнослужащий 120-й отдельной мехбригады:

Всегда приятно, когда тебя отмечают с лучшей стороны. А когда отмечает и чествует еще министр обороны, это вдвойне приятнее. Когда находится мама рядом, видеть ее улыбку, иногда даже слезы – слезы гордости, я думаю. Поэтому одни только положительные моменты сегодня.

Наталья Колесник, мама военнослужащего:

Такой молодец он у меня. Я горжусь своим сыном. Оказался лучшим в своей роте, батальоне, всегда помощник, опора оказывается и мне, и в роте помощник начальникам своим, командирам, поэтому и добился таких результатов, что всегда любит помогать другим.

Алексей Колесник, военнослужащий 72-го объединенного учебного центра:

Рад, что заметили мои старания. Счастлив, что сюда попал. Не всем дано. Всего в эти майские дни из белорусской армии будут уволены в запас более 6 500 военнослужащих-срочников.