«Такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай». Стать мамой в 7-ой раз в 42 года

Всех тех, кто проводил бессонные вечера у детской кровати, и кому мы обязаны своей жизнью, мы поздравляем с Днём матери. Быть мамой – это и радость, и ответственность, и очень большой труд. Представить масштабы которого можно на примере многодетной семьи. Отправляемся в гости к минчанке, маме семерых детей.

Сегодня Тереса Леонардовна может с уверенностью назвать себя абсолютно счастливой женщиной. Ни много ни мало – семеро человек любят её больше жизни.

На создание большой семьи женщина решилась давно. Сама росла в окружении братьев и сестёр, потому вопрос о том, сколько у неё будет детей никогда не стоял.

Тереса Баранова:

21 ноября 1998 года я вышла замуж, муж увёз сюда, в Минск, я сама с Нарочи, мы там познакомились и туда переехали. В 1999 году родила старшую дочь. О своих детях Тереса Леонардовна всегда говорит с теплотой и гордостью.

Сегодня старшая дочь учится в университете за границей, в то время как младший сын только делает первые шаги.

Тереса Баранова:

Большое счастье – иметь детей. Для женщины, вообще, наверное, самое главное. И какие бы поступки не совершали, бегут – мама нужна, мама простит, мама всё поймёт.

Для неё быть мамой – это работа, которая всегда в радость. Пожалеть, помочь в сложную минуту советом, окружить любовью и заботой. Времени хватает, как раз, на всех детей, потому о сложностях говорить и думать некогда, да и незачем. Тереса Баранова:

И с одним тяжело. Но, когда уже второй, третий – это уже совсем не то. Не та тяжесть, как с одним. А со Стасом, мне кажется, вообще, легко, потому что старшие помогают. Я моложе была, и как-то было проще, сейчас они мне уже помогают.

Самым долгожданным для всей семьи стал маленьких Стас.

Самой же Тересе было сложно решиться на седьмого ребенка, ведь на тот момент женщине уже было 42 года. Однако именно с его рождением всё семейство сплотилось ещё больше.

Тереса Баранова:

Был страх, но, когда он родился, то всё ушло. И, кажется, сам помолодел. И очень хорошо, что он появился. В моей семье такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай, не надо» Когда есть такие ответственные помощники, никакие трудности не страшны. Старшие и за Стасом присмотрят, и приготовить помогут и уборку вместе сделают. Самое любимое место у всей семьи – кухня. Здесь собираются каждое утро, а вечером за семейным ужином обсуждают радости и неудачи прошедшего дня. Большой стол накрывают и к приезду главы семейства. Сейчас Олег Николаевич часто бывает в командировках, он главный добытчик.

Тереса Баранова:

Если живёшь в семье дружно, с любовью – наверное, это весь секрет. Если есть взаимопонимание, помощь мужа, детей.

В учёбе все показывают хорошие результаты, на конкурсах и соревнованиях занимают призовые места.