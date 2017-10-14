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«Такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай». Стать мамой в 7-ой раз в 42 года

14 октября 2017 20:11
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Всех тех, кто проводил бессонные вечера у детской кровати, и кому мы обязаны своей жизнью, мы поздравляем с Днём матери. Быть мамой – это и радость, и ответственность, и очень большой труд. Представить масштабы которого можно на примере многодетной семьи.

Отправляемся в гости к минчанке, маме семерых детей.

«Такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай». Стать мамой в 7-ой раз в 42 года -1

Сегодня Тереса Леонардовна может с уверенностью назвать себя абсолютно счастливой женщиной. Ни много ни мало – семеро человек любят её больше жизни.
На создание большой семьи женщина решилась давно. Сама росла в окружении братьев и сестёр, потому вопрос о том, сколько у неё будет детей никогда не стоял.  

Тереса Баранова:
21 ноября 1998 года я вышла замуж, муж увёз сюда, в Минск, я сама с Нарочи, мы там познакомились и туда переехали. В 1999 году родила старшую дочь.

О своих детях Тереса Леонардовна всегда говорит с теплотой и гордостью.

«Такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай». Стать мамой в 7-ой раз в 42 года -4

Сегодня старшая дочь учится в университете за границей, в то время как младший сын только делает первые шаги.
Тереса Баранова:
Большое счастье – иметь детей. Для женщины, вообще, наверное, самое главное. И какие бы поступки не совершали, бегут – мама нужна, мама простит, мама всё поймёт.

Для неё быть мамой – это работа, которая всегда в радость.

Пожалеть, помочь в сложную минуту советом, окружить любовью и заботой. Времени хватает, как раз, на всех детей, потому о сложностях говорить и думать некогда, да и незачем.

Тереса Баранова:
И с одним тяжело. Но, когда уже второй, третий – это уже совсем не то. Не та тяжесть, как с одним. А со Стасом, мне кажется, вообще, легко, потому что старшие помогают. Я моложе была, и как-то было проще, сейчас они мне уже помогают.

«Такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай». Стать мамой в 7-ой раз в 42 года -7

Самым долгожданным для всей семьи стал маленьких Стас.
Самой же Тересе было сложно решиться на седьмого ребенка, ведь на тот момент женщине уже было 42 года. Однако именно с его рождением всё семейство сплотилось ещё больше.

Тереса Баранова:
Был страх, но, когда он родился, то всё ушло. И, кажется, сам помолодел. И очень хорошо, что он появился. В моей семье такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай, не надо»

Когда есть такие ответственные помощники, никакие трудности не страшны.

Старшие и за Стасом присмотрят, и приготовить помогут и уборку вместе сделают. Самое любимое место у всей семьи – кухня. Здесь собираются каждое утро, а вечером за семейным ужином обсуждают радости и неудачи прошедшего дня.  Большой стол накрывают и к приезду главы семейства. Сейчас Олег Николаевич часто бывает в командировках, он главный добытчик.

«Такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай». Стать мамой в 7-ой раз в 42 года -10

Тереса Баранова:
Если живёшь в семье дружно, с любовью – наверное, это весь секрет. Если есть взаимопонимание, помощь мужа, детей.
В учёбе все показывают хорошие результаты, на конкурсах и соревнованиях занимают призовые места.

Всё, чтобы мама ими гордилась. 

И не только в День матери, но и каждое утро они говорят ей самые добрые слова.

Дети:
Понимающая, добрая, красивая, вкусно готовит

И пусть порой бывает тяжело, главное, что со всеми невзгодами они справляются вместе и всегда готовы прийти на помощь друг другу.

# общество # Дети

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