Такая удача в придачу – это счастье: в 22-м туре «Евроопт» разыграл 3 автомобиля и двухкомнатную квартиру в Минске

Новости Беларуси. Сосо Павлиашвили и Анатолий Ярмоленко разыграли двухкомнатную квартиру от «Евроопта». Речь об игре «Удача в придачу!» Обладателем заветных метров стала жительница Лиды. А вот два семейных внедорожника уехали в Поставы и Славгород, еще один остался в столице, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Горбач:

Ой, какая красавица! Мои подружки ее уже Гретой назвали. С бантиками долго будет стоять.

С бантиком Грете и впрямь постоять придется: прав-то у ее новой владелицы нет. Татьяна Горбач – сапожник без сапог. Ведущий инженер автомобильного завода от волнения не смогла даже открыть серебристую ласточку. Вот и остается пока на салон разве что через боковое стекло смотреть. А цена иномарки – хлеб, молоко да сардельки.

Татьяна Горбач:

Часто заказываю продукты на дом, потому что у меня муж инвалид, мама инвалид. Самой таскать сумки тяжело.

По соседству еще одна счастливица. Наталья Аксенова из Славгорода водить тоже пока не умеет, но ради машины-мечты ситуацию обещает исправить.

Наталья Аксенова:

В тех утрах у меня было много балов, но я не выигрывала, смотрела, переживала. 22-й тур. Я отпустила удачу, и она нашла меня!

Белоснежная легковушка 19 декабря отправится за 160 километров от столицы – в Поставы.

Елена Поляковская:

Сначала мне казалось, что это розыгрыш. Потом я услышала голос Сосо и поверила.

Не поверили своему счастью и супруги из Лиды. У них куш куда больше: «двушка» в новом районе столицы. Ключи вручают народный артист Анатолий Ярмоленко и председатель совета директоров сети «Евроопт» Андрей Зубков.

Поучаствовать предложил зять, выигравший накануне денежный приз. Теперь вот дилемма, как делить столичные квадраты.

Люция Гирдь:

Комната хорошая. Может, зал будет здесь у нас

Юзеф Гирдь:

Такая удача в придачу – это вообще редко бывает такое, это счастье!

Впрочем, уже стартовал и очередной, 23-й тур: на кону более тысячи денежных призов, еще три автомобиля и уже 3-комнатная квартира в Минске. И это далеко не все подарки от «Евроопта».

Андрей Зубков Председатель совета директоров сети магазинов «Евроопт»:

Сразу 10 тысяч наиболее активных покупателей, которые с 23 по 25 тур соберут наибольшее количество игровых кодов ждет приятный подарок – билеты на концерт звезд российской эстрады.

Меж тем делать покупки и при этом оставаться в плюсе, сегодня можно не только в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка», но и в новом «ГиперМолл», в котором, кстати, сегодня самые низкие цены. Очередные же имена счастливчиков узнаем за несколько часов до Нового года.