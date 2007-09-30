Так был заложен Курган Славы Советской Армии:

Первая горсть земли была брошена в этот день в 1966 году на 21-м километре автомагистрали Минск-Москва.

Бесконечный людской поток продолжался полтора года, горсть за горстью укладывалась земля в рукотворный курган. Он был создан к 25-летию освобождения Беларуси.

Земля нашей республики смешалась в нем с землей из городов-героев, других памятных мест боевой славы: Севастополя и Одессы, Волгограда и Москвы, Мамаева Кургана и Пискаревского кладбища. У подножия Кургана заложена также политая кровью и опаленная боями земля из Брестской крепости-героя. А в специальной капсуле замуровано обращение к потомкам беречь дружбу между народами и бережно хранить память о тех, кто отстоял свободу и независимость Отечества.

В память о воинах Советской Армии, партизанах и подпольщиках возведено около 100 курганов.