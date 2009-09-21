Тайваньская тюрьма отказалась принимать 96-летнего преступника

Администрация заявила, что престарелый мужчина не способен сам заботиться о себе, а ухаживать за ним некому.

Бывший сотрудник железнодорожного управления Сунь Хсын Мин стал старейшим заключенным Тайваня, когда суд приговорил его к трём месяцам тюрьмы за незаконное проживание в общежитии управления. Мужчина мог внести залог и остаться на свободе, однако он предпочел отправиться за решетку в знак протеста против «несправедливого суда».

План протеста, однако, провалился. Тайбэйская тюрьма, куда заключенного доставили в пятницу, немедленно отослала его обратно в прокуратуру. Сейчас планируется отправить мужчину в тюремную больницу в город Тайчжун, где он и будет отбывать срок, сообщает newsru.com со ссылкой на AFP.