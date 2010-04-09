Тайванец, перепевший Уитни Хьюстон, может стать второй Сьюзан Бойл

Молодой исполнитель из Тайваня может повторить судьбу невзрачной домохозяйки Сьюзен Бойл, ставшей мировой звездой после шоу «Британия ищет таланты».

Песенный номер «смешного толстячка» Линь Юй-чуна уже стал сенсацией в интернете. 24-летний тайванец, участвовавший в азиатском песенном конкурсе «Super Star Avenue», буквально покорил зрителей и судей своим исполнением знаменитой песни Уитни Хьюстон «I Will Always Love You» из фильма «Телохранитель». Причем, как утверждают СМИ, этот молодой человек умеет пародировать не только вокал Хьюстон, но и голоса Мэррайи Кэрри и Селин Дион.

Напомним, что 48-летняя шотландка проснулась знаменитой после того, как исполнила на британском шоу талантов арию I Dreamed a Dream из мюзикла Les Miserables («Отверженные»). За одну только неделю ее ролик на YouTube посмотрели 85,2 млн раз, причем почти 20 млн – за двое суток. «Смешной толстячок», конечно, пока немного отстает – его видео набрало около 2 млн просмотров.

В любом случае, он исполнил хит из «Телохранителя» гораздо лучше, чем в последнее время это делаем сама Хьюстон. Поклонники поп-дивы то и дело жалуются на отвратительное качество ее выступлений. А сама Уитни недавно даже сорвала начало своего мирового турне, попав в больницу с ОРЗ и заболеванием носоглотки, пишет NEWSru.com.