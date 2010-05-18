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Тайские демонстранты согласились на переговоры с властями, опасаясь новых жертв

18 мая 2010 09:20
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По последним данным, в столкновениях армии с протестующими в Бангкоке погибли 38 человек. Улицы столицы напоминают места сражений.Деловой центр города по-прежнему занят «краснорубашечниками». Утром военные окружили их лагерь. Но операция так и не началась. Аналитики полагают, что в военном командовании до сих пор нет согласия относительно дальнейших действий. В состоянии боевой готовности – не менее пяти тысяч солдат. Ожидается, что власти дадут ответ на обращение «краснорубашечников» в ближайшее время.
# общество # Фотофакт

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