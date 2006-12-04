Тайну Вселенной раскроет гигантская чаша

В Мексике завершено строительство одного из крупнейших телескопов мира.

Гигантская чаша диаметром 50 м. будет сканировать межзвездное пространство и улавливать электромагнитные излучения. Данные, которые можно будет получать с помощью телескопа, позволят исследовать самые ранние периоды жизни Вселенной.

Телескоп стоит на вершине потухшего вулкана Сьерра Негра в южной части Мексики. Месторасположение выбрано не случайно. Чем выше гора, где устанавливается телескоп, тем ниже содержание воды в воздухе. А, следовательно, водяные пары создают меньше помех микроволновому излучению.

"В горных условиях проектировщикам и строителям пришлось решать и другую серьезную проблему: здесь дуют сильные ветры. А такая гигантская тарелка представляет собой фактически парус, который мощный шквал может оторвать от основания. Поэтому зеркало телескопа пришлось надежно укреплять. Чаша рассчитана так, чтобы выдержать порыв ветра скоростью до 20 км в час", - сказал глава проекта Эммануэль Мендес.

Телескоп даст возможность получать информацию о строении комет, а также об атмосфере спутников далеких звезд. Радиотелескоп строили восемь лет. На сооружение тарелки весом две тысячи тонн было затрачено 115 млн. долларов. Теперь мексиканцам предстоит период тестирования телескопа. К непосредственному же исследованию космического пространства ученые планируют приступить в 2008 году.