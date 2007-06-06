Прямой эфир

Тайну черепа, найденного в Свислочи, раскрывают следователи Минской прокуратуры

06 июня 2007 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Уголовное дело по факту обнаружения в реке Свислочь черепа человека передано из прокуратуры Ленинского района в прокуратуру Минска в связи с особой жестокостью преступления. По данным экспертизы, череп принадлежит мужчине от 25 до 40 лет. Предположительно, преступление было совершено более полугода назад. Следователи проверяют возможную идентичность скальпированного черепа с обнаруженными ранее останками расчлененных тел. Напомним, человеческий череп извлек рыболов из реки в районе улицы Якубова.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 июня 2007 08:25

В Беларуси определят лучшую патрульно-постовую службу

06 июня 2007 08:24

Спасатели увеличивают скорость оперативного реагирования на ЧС

06 июня 2007 07:25

Проведи каникулы весело и интересно!