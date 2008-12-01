Тайланд хоть и признали страной нежелательной для туризма, но спрос на туры уменьшился незначительно

Оба гражданских аэропорта Бангкока по-прежнему блокированы сторонниками оппозиции из «Народного альянса за демократию».

По словам повстанцев, они собираются продолжать блокаду до тех пор пока нынешнее правительство страны не уйдет в отставку. На данный момент единственные действующие воздушные ворота в окрестностях таиландской столицы — это военный аэродром Утапао. Но, как оказалось, есть среди туристов желающие не только покинуть Тайланд, но и провести там свой отпуск.



В некогда туристической столице Тайланда, об отдыхе и не думают. Главные воздушные гавани — два гражданских аэропорта Бангкока оппозиция по-прежнему держит на замке.

На данный момент единственные действующие воздушные ворота в окрестностях таиландской столицы — это военный аэродром Утапао. Только терминал там рассчитан всего на 500 человек, а сейчас своей очереди на самолеты там ждут десятки тысяч иностранных туристов.



Тем временем, МИД Российской Федерации уже признал Таиланд страной, нежелательной для туризма, сразу после чего агентства приостановили продажи туров в эту страну. Вопрос с возвратом денег за уже купленные путевки в России пока не решен. Наши туроператоры отдых в Таиланде и продают, и принимают обратно.



Недостаток информации способен породить ряд невероятных домыслов. В то время как белорусские туристические фирмы уверяют в том, что их клиенты находятся в безопасности, получить какое-либо официальное подтверждение этому нам так и не удалось. У нашей республики в Тайланде нет своего посольства, российская же консульская служба в этой некогда туристически привлекательной стране сегодня хранила молчание.



Единственное, что пока можно утверждать наверняка: за сутки число белорусов в «горячей» турточке фактически не изменилось. Сегодня рано утром Национальный аэропорт «Минск» принял самолет с «возвращенцами», а уже в обед разрешил взлет борту с туристами, который взял курс на Таиланд.