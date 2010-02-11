Таиланд вышлет задержанных летчиков на родину – в Казахстан и Беларусь

Генпрокуратура не будет предъявлять обвинения экипажу Ил-76. Такое решение тайские правоохранители приняли по просьбе властей Беларуси и Казахстана.

Сегодня истекает срок, в течение которого, по законам Таиланда, члены экипажа могли содержаться под стражей без предъявления обвинений. Однако, пока не решена судьба груза. Изначально власти Таиланда решили уничтожить 40 тонн контрабандного оружия. Однако не исключено, что часть могут передать таиландским военным.

Напомним, грузовой Ил-76 был задержан в аэропорту Бангкока ровно 2 месяца назад, где он приземлился для дозаправки. Согласно документам, самолет перевозил «оборудование для бурения скважин». Экипаж самолета, а это 4 гражданина Казахстана и наш соотечественник, был взят под стражу. Летчики заявили, что не знали о характере перевозимого ими груза.