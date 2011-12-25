Тадеуш Кондрусевич: Я вельмі задаволены, што знайшлі такую частку як базон Хіггса, якая напаўняе энергіяй матэрыю. І назвалі гэту частку «божай часткай»

В гостях у программы «Неделя» архиепископ Минско-Могилевский, митрополит Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

Уходит 2011-й год. Каким он был для Вас, для Беларуси, для верующих?

Тадеуш Кондрусевич: Для мяне, як для біскупа — найперш я гляджу на наш касцёл, на развіццё гэтага касцёла. Напэўна, гэты год прынёс многа радасных маментаў у жыцці, але былі і смутныя. Такія, як смерць кардынала Казіміра Свёнтка, які быў знакавай фігурай каталіцкага касцёлу ў Беларусі, які быў першым кардыналам, які адраджаў структуры і жыццё каталіцкага касцёла пасля 70 гадоў ганенняў. Крызіс, які перажывае сёння ўвесь свет і таксама Беларусь — бо цяжка з гэтага выйсці, усё сёння глабалізавана, усё завязана адзін на аднаго.

Кстати, если говорить о кризисе: действительно, 2011-й был невероятно сложным, но если посмотреть на другие страны — хотя бы близкие к нам, европейские — по-разному люди реагируют. Как Вы считаете, насколько достойно белорусы справляются с теми трудностями которые, наверное, нам Бог послал всем?

Тадеуш Кондрусевич: Сітуацыя трохі выпраўляецца, падаецца мне, і спадзяемся, што с Божай дапамогай мы выйдзем з гэтага крызісу. Так, як і весь свет спадзяецца на гэта.

Когда мы разговаривали с Вами в этой студии больше года назад, Вы сказали, что надеетесь на визит Папы Римского в ближайшее время. Ваши надежды сохранились?

Тадеуш Кондрусевич: Заўсёды надзеямі жывем, і гэта надзея застаецца. Я не ведаю, калі гэта можа рэалізавацца, але мы молімся і спадзяемся, што Папа калісці наведае Беларусь.

Несмотря на то, что Папа Римский в Беларуси не был, он хорошо осведомлён о делах в Беларуси, у него действительно позитивное отношение, он тепло отзывается о нашей стране. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что несколько лет назад он принимал у себя в Ватикане главу нашего государства, Александра Лукашенко. Как Вы считаете, что именно импонирует в Беларуси Папе Римскому?

Тадеуш Кондрусевич: Найперш, гэта касцёл, які адраджаецца. У гэтым годзе у нас былі два кардынала і адзін арцэбіскуп з Ватыкана. Гэта кіраўнікі ватыканскіх, гаворачы нашай мовай, міністэрстваў. Кардынал Курт Кох, які кіруе экумэнічнай дэкастэрыяй Ватыкана, прыехаў сюды і ўбачыў, што мы сапраўды працуем разам. На вялікай канферэнціі праваслаўна-каталіцкі дыялог — мы разам, у Беларусі мы бачым менавіта рэалізацыю таго, аб чым марыў Ян Павел II: Еўропа павінна дыхаць двумя лёгкімі — заходнім лёгкім і усходнім лёгкім. У 2008 годзе, калі быў тэлемост паміж Ватыканам і іншымі краінамі свету, калі Папа маліўся разам з моладзю — дык мае сябры з Ватыкану потым казалі, што ні ў адной катэдры свету, адкуль вялася перадача, не было так многа людзей, як у Мінску.

Вы в прошлом инженер, и даже изобрели высокоскоростной станок. Это так?

Тадеуш Кондрусевич: Мы працавалі з групай інжынераў і атрымалі нават патэнт.

Изобретения, ноу-хау, какие-то новые явления, несвойственные нам ранее — они отдаляют нас от Бога?

Тадеуш Кондрусевич: Напэўна Вы ведаеце, бо працуеце на тэлебачанні, што на мінулым тыдні было аб’яўлена аб тым, што ў Еўрапейскім цэнтры ядзерных даследаванняў знашлі ту частку, якую так доўга-доўга шукалі — базон Хіггса. Мне фізіка вельмі блізка да сэрца, з цягам жыцца многа чытаў пра гэта. Гадоў дзесяць таму я быў у гэтым цэнтры, калі ён яшчэ будаваўся. Я вельмі задаволены, што знайшлі такую частку, якая напаўняе энергіяй матэрыю. І назвалі гэту частку «божай часткай».

Гэта не аддаляе, зусім не аддаляе. Навука і вера павінны ісці адно з адным, ісці нага ў ногу. Як казаў Ян Павел II, навука і вера павінны быць тымі двумя крыламі, на якіх чалавек падымаецца ўверх, каб пазнаць праўду.

В своё время, в 90-е годы говорили, что появилась мода на религию. И тогда буквально в массовом порядке все начали венчаться и так далее. Наверняка эта мода прошла, и остались истинно верующие люди — в церкви, в костёле. Вы довольны в количественном и качественном смысле прихожанами, которые приходят в костёл?

Тадеуш Кондрусевич: Два тыдні таму ў нас адбылося ночнае чуванне моладзі, у адвэнце яно заўсёды адбываецца — 500 чалавек прыехалі. І новы апостальскі нунцый прыйшоў — ён дзесяць гадоў служыў у Грузіі, дзе католікаў не так многа — ён быў так узрушаны гэтым усім. Ён казаў: я прыехаў з Італіі, я такого не бачыў! Гэта жывы касцёл, тут многа людзей, яны моляцца, яны сапраўды стаяць на каленях. Яны не тое што прыйшлі глядачамі, пабачыць — як хакейны матч ці футбол — але яны прыйшлі маліцца. У гэтым сэнсе я задаволены, што ёсць такі дынамізм, што есць развіццё гэтага.

Диалог государства и церкви — что лично Вы вкладываете в это понятие, и насколько для Вас это действительно дорога с двусторонним движением?

Тадеуш Кондрусевич: Мы з духоўнага погляду ахоўваем чалавека, клапоцімся пра яго. Дзяржава клапоціцца з матэрыяльнага погляду, з сацыяльнага. Але гэта чалавек, той пункт, які нас аб’ядноўвае. Я тыдзень таму быў у Гомелі — там пабудавалі дзіцячую вёску, дзе будзе 60 дзяцей, дзе дзеці-інваліды, пакінутыя. Але гэты праект мы, як касцёл, не можам рэалізаваць: мы збудавалі гэтыя дамы, але цяпер трэба іх падтрымліваць, трэба плаціць за цяпло, электрычнасць, плаціць выхаваўцам і так далей. Мы разам працуем з дзяржавай, гэта супольны праект. Нам цяпер дазволілі адкрыць кансультатыўныя пункты ў абартарыях, куда прыходзяць нашы святары, праваслаўныя святары, нашы спецыялісты і раз’ясняюць, што гэта такое.

Так што такіх напрамкаў многа ёсць, і іх трэба развіваць. Але я бы хацеў падзякаваць дзяржаве за то, што нам даюць пляцы пад будову і таксама дапамагаюць. Напрыклад, пры будове Несвіжскага касцёла і Будслаўскага касцёла. Цяпер мы павінны сканцэнтраваць свае высілкі на Будславе, бо ў 2013 годзе будем святкаваць 400-годдзе прыбыцця гэтага цудоўнага абразу ў Будслаў. Я спадзяюся, што напэўна будзе вялікі госць з Ватыкану.

И последнее в этот рождественский вечер: что бы Вы пожелали и католикам, и вообще христианам, и представителям всех конфессий, которых много в Беларуси?

Тадеуш Кондрусевич: Сёння мы святкуем адно з самых вялікіх святаў — свята нараджэння сына Божага. Сын Божы прыўшоў у гэты свет. Бог, які быў далёкім, стаў блізкім. У Езусе Хрысце Бог прыйшоў да нас з чалавечым тварам, з чалавечым сэрцам, да яго можна было дакрануцца. І сёння да яго можно дакрануцца праз сакрамэнты, праз тое, што Божая ласка прыходзіць да нас. Я віншую усіх вас — каталікоў, пратэстантаў, якія віншуюць сёння з намі гэта свята, віншую і праваслаўных якія гатовяцца да гэтага свята і сёння перажіваюць адвэнт. Віншую усіх людезй добрай волі — веруючых і няверуючых, бо Езус Хрыстос прыйшоў у гэты свет для усіх людзей і аддаў сваё жыццё за усіх людзей — радасных, вясёлых, шчаслівых, поўных Божай ласкі і чалавечай дабрыні ў свята Божага нараджэння. Таксама шчаслівага Новага году.