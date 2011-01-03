Тадеуш Кондрусевич: Религиозная свобода — гарантия мира на земле

Родом из Гродненской области, Тадеуш Кондрусевич долгие годы служил Богу в Литве и России, после чего был переведён в Минск. Одной из главных своих целей считает развитие диалога с православной конфессией и светской властью. И многое уже удалось сделать.

Не многие знают, что католический архипастырь кроме духовного имеет и вполне земное светское образование. Диплом Ленинградского политеха — энергомашиностроительный факультет. Изобрел высокоскоростной шлифовальный станок. И когда в 30 лет талантливый инженер-конструктор объявил коллегам, что уходит служить Богу, многие были просто шокированы.

Но для Тадеуша Кондрусевича выбор был очевиден. Любовь к вере он получил ещё с детства. Родился не слишком здоровым ребёнком, а мать занесла его в костел и приложила к святыне. Учился, кстати, и на физмате в пединституте в своем родном Гродно. Но был отчислен за то, что тайком ходил в храм.

На посту главы Белорусской римско-католической церкви его знают уже три года. Он сменил человека-легенду, кардинала Казимира Свентека. Пришёл переводом: 16 лет до этого в служении Богу прожил в Москве. И в Минске с успехом продолжил начатое своим предшественником. Это и развитие диалога с Белорусской православной церковью и даже более тесный — со светской властью.

Такие теплые встречи стали уже традицией. Государство и церковь давно говорят на одном языке и находят решение многих проблем. Возрождаются и строятся новые храмы. Так в Беларуси появятся костелы «шаговой доступности». Уже закладывается фундамент в Каменной горке, начинается строительство в Гатово, готовятся проекты в микрорайонах Чижовка и Лошица. И работа идёт не только в Минске.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Трэба падзякавать, што дзяржава дапамагае пры рэстаўрацыі гэтых кастелаў. Мы вядзем канструктыўны дыялог і атрымліваем новыя пляцоўкі пад будову новых касцёлаў.

Его называют «архиепископом-полиглотом». Кроме русского и белорусского Тадеуш Кондрусевич владеет ещё четырьмя языками — польским, литовским, итальянским, английским. Но во время службы запросто может обратиться к прихожанам и на 11 языках.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Новы год — гэта год міра ў каталіцкім касцёле. Мы молімся за супакой і за ўзаемнае зразуменне. Рэлігійная свабода — гэта гарантыя міра ў свеце.

Академик Международной академии наук Евразии Архиепископ Тадеуш Кондрусевич входит в специальный совет по Европе при Генеральном секретариате Синода Епископов, в Конгрегацию по делам духовенства, а также в Папский Совет «Справедливость и мир». Является вице-президентом Евразийского отделения Международной ассоциации религиозной свободы. Сегодня он принимает поздравления с 65-летием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».