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«Табуретка на голове разбилась». Анонс специального репортажа на СТВ

21 декабря 2021 18:03
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Новости Беларуси. «Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Табуретка на голове разбилась». Анонс специального репортажа на СТВ-1

Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги. И увидела работу людей, которые помогает вовремя остановиться. Не пропустите уже в этот четверг, 23 декабря.

«Табуретка на голове разбилась». Анонс специального репортажа на СТВ-4

Он зарабатывает деньги, а потом их пропивает, и все.

«Табуретка на голове разбилась». Анонс специального репортажа на СТВ-7

– Табуретка на голове разбилась.
– Это вас ударили?
– Да.

«Табуретка на голове разбилась». Анонс специального репортажа на СТВ-10

– Статья 328 Уголовного кодекса. Сколько лет отсидели?
– Два.

Когда минутная слабость становится уроком на всю жизнь, а белая дорожка ведет к смерти.

«Табуретка на голове разбилась». Анонс специального репортажа на СТВ-13

Правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков и наркопотребление – ответственность за них будет неотвратимой. Не стоит рисковать, поддавшись на чьи-то уговоры, с риском того, чтобы сломать всю свою жизнь.

Допился до ЛТП. Показатель того, как низко пал человек на своем пути на дно стакана? Это не вина человека, а его беда.

«Табуретка на голове разбилась». Анонс специального репортажа на СТВ-16

– Как будем дальше жить?
– Дайте еще один шанс.

«Табуретка на голове разбилась». Анонс специального репортажа на СТВ-19

«Шанс на исправление». Смотрите 23 декабря специальный репортаж Кристины Сущени сразу после информационного часа на СТВ.

# Милиция Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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