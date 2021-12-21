«Табуретка на голове разбилась». Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. «Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги. И увидела работу людей, которые помогает вовремя остановиться. Не пропустите уже в этот четверг, 23 декабря.
Он зарабатывает деньги, а потом их пропивает, и все.
– Табуретка на голове разбилась.
– Это вас ударили?
– Да.
– Статья 328 Уголовного кодекса. Сколько лет отсидели?
– Два.
Когда минутная слабость становится уроком на всю жизнь, а белая дорожка ведет к смерти.
Правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков и наркопотребление – ответственность за них будет неотвратимой. Не стоит рисковать, поддавшись на чьи-то уговоры, с риском того, чтобы сломать всю свою жизнь.
Допился до ЛТП. Показатель того, как низко пал человек на своем пути на дно стакана? Это не вина человека, а его беда.
– Как будем дальше жить?
– Дайте еще один шанс.
«Шанс на исправление». Смотрите 23 декабря специальный репортаж Кристины Сущени сразу после информационного часа на СТВ.