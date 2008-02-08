Табачный склад на колесах остановили сотрудники милиции Могилевской области

В большегрузной фуре оказалось 75 тысяч пачек контрабандных сигарет, без сопроводительных документов и белорусских акцизных марок. Груз следовал транзитом из России в Польшу. Сигареты там продали бы в 4 раза дороже. Контрабандисты хорошо замаскировали свой товар в тайнике. Следует отметить, в начале прошлого года эту же машину с аналогичным грузом уже задерживала милиция. Правда партия контрабанды была значительно меньше. Общая стоимость нынешней - превышает 112 миллионов белорусских рублей.