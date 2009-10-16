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Сюзан Бойл занялась боксом

16 октября 2009 14:48
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Шотландские суперзвезда Сьюзен Бойл, ставшая известной благодаря шоу «Британия ищет таланты», занялась боксом.

Сюзан говорит, что это помогает ей снять стресс и напряжение перед выходом дебютного альбома «I Dreamed a Dream» 24 ноября.

На обложке альбома Сюзан, кажется, излучает это вновь обретенное чувство уверенности. Она выглядит, как женщина, которая приняла тот факт, что она является мировой звездой, и начинает чувствовать себя комфортно в этом амплуа, пишет IrishCentral.

Напомним, что благодаря огромному количеству предварительных заказов, альбом успел стать лидером продаж Amazon.Com уже через несколько дней после объявления даты выхода.

# общество # Культура

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