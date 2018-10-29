Сюрприз осени. +20°С ожидается в Беларуси на этой неделе

Новости Беларуси. Осень готовит очередной сюрприз белорусам. Уже 30 октября на юге нашей страны столбики термометров поднимутся до 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплая для этого времени погода продержится как минимум до конца рабочей недели.

Например, в Витебской области всего +4 и мокрый снег с дождём. Такому температурному контрасту мы будем обязаны поступлением теплой воздушной массы с юго-запада Европы, в то время как в восточных районах Беларуси будет господствовать фронтальный раздел.