Сюрприз без отрыва от производства. Солдат-срочник поздравил маму прямо на работе

Новости Беларуси. Они дали нам жизнь и подарили свою любовь. 14 октября в Беларуси отмечают День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые поздравления с пожеланиями здоровья и благополучия белорусским женщинам адресовал Александр Лукашенко. Особые слова признательности глава государства выразил многодетным матерям, женщинам, воспитывающим детей с особенностями развития, а также тем, кто дарит ласку и домашний уют в приемных семьях. Без цветов и поздравлений не остались и те, кто сегодня трудится и успешно совмещает воспитание детей с карьерой.

Кирилл после школы поспешил в кофейню своей мамы. Может быть, наспех, но зато с огромной любовью, он нарисовал поздравительную открытку. Бонус к подарку – крепкие объятия двух сыновей. В кофейне Маргарита проводит немало времени, но все же не больше, чем уделяет своим детям.

Кирилл Борозна:

Полдня на работе, полдня с нами. Мы всегда с ней ездим в кинотеатр, в игровые комнаты, гуляем, встречаемся с друзьями.

К открытию собственной кофейни Маргариту привела любовь к вкусному кофе и свежей выпечке. Бизнесу всего полгода, но девушка чувствует себя как рыба в воде. У нее все под контролем – от заказа товаров до качества приготовленного кофе.

Маргарита Борозна, владелица кофейни:

Это несложно, когда работа приносит удовольствие, тогда все в радость. И легко совмещать и детей, и работу. Конечно, помогает муж вечерами, делаем полноценно уроки. Муж, допустим, с ребенком гуляет, с младшим, я делаю со старшим уроки. Помощь мужа колоссальная. В этот день к поздравительному марафону присоединились и военнослужащие срочной службы. Еще накануне они обратились к руководству части с просьбой дать увольнительную, чтобы в День матери лично поздравить самого дорого человека на свете. Игорь спешит в колледж, а Александр – на кондитерскую фабрику.

– Здравствуйте, я бы хотел поздравить свою маму, она у вас работает изготовителем конфет.

– Здравствуйте, проходите, пожалуйста.

Александр Нагорный, военнослужащий срочной службы:

На самом деле очень долго думал насчет того, как это будет, этой ночью тоже долго не мог заснуть, не мог понять, каким образом поздравлю. Решил, что сегодня заедем купить цветы и, может, что-нибудь придет в голову. Насобирал на букет, выбрал розы, заехали сегодня, покупали, достаточно долго провел в цветочном магазине, выбирая между несколькими вариантами. Все-таки решил остановиться на таком вот варианте. Я хочу сказать огромное спасибо руководству моего полка за то, что предоставили возможность прийти сюда и поздравить мою маму с Днем матери.

Цветы и теплые слова – сюрприз прямо без отрыва от производства. Такой яркой паузы среди рабочего дня мамы явно не ожидали.

Руслана Нагорная, сотрудник кондитерской фабрики:

Сказали, что меня ждут на проходной, надо подойти туда. Намеки были маленькие. Сюрприз. День такой праздничный. Решили, наверное, мне устроить настроение такое праздничное.