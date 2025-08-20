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Свыше тысячи молодых специалистов будут работать в Минской области с нового учебного года

20 августа 2025 15:02
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Девять молодых специалистов пополнили ряды крупских учреждений образования. Они уже приступили к работе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свыше тысячи молодых специалистов будут работать в Минской области с нового учебного года -2

Средняя школа № 3 – самая большая в районе. Здесь обучаются около 630 учащихся. И в штате теперь плюс три преподавателя. Это учителя английского и белорусского языков, а еще физкультуры. Уже с первых дней для них создали комфортные условия: за каждым закрепили опытного наставника, предусмотрены подъемные выплаты.

Свыше тысячи молодых специалистов будут работать в Минской области с нового учебного года -4

Маргарита Шляхтенок, педагог-организатор средней школы № 3:
С первого дня работы за мной был закреплен наставник. Это, мне кажется, каждому молодому специалисту очень помогает в работе, потому что ты можешь всегда подойти, спросить, она тебя курирует. Помимо наставника, конечно, огромная поддержка в коллегах, в учащихся, в администрации и в районе, в который ты попадаешь.

Свыше тысячи молодых специалистов будут работать в Минской области с нового учебного года -6

Ирина Ярышкина, директор средней школы № 3:
Мы очень рады, что наши педагогические ряды пополняются молодыми коллегами. Мы очень уверены, что стартом для нашей молодежи будет наше учреждение и мы услышим скоро об их профессиональном росте.

Свыше тысячи молодых специалистов будут работать в Минской области с нового учебного года -8

В системе образования Минской области с нового учебного года будут работать более 28 тысяч педагогических работников. На свои первые рабочие места пришли и выпускники профильных вузов – свыше тысячи молодых специалистов.

# Молодые специалисты # Образование # Ирина Ярышкина # Учитель

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