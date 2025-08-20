Свыше тысячи молодых специалистов будут работать в Минской области с нового учебного года

Девять молодых специалистов пополнили ряды крупских учреждений образования. Они уже приступили к работе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Средняя школа № 3 – самая большая в районе. Здесь обучаются около 630 учащихся. И в штате теперь плюс три преподавателя. Это учителя английского и белорусского языков, а еще физкультуры. Уже с первых дней для них создали комфортные условия: за каждым закрепили опытного наставника, предусмотрены подъемные выплаты.

Маргарита Шляхтенок, педагог-организатор средней школы № 3:

С первого дня работы за мной был закреплен наставник. Это, мне кажется, каждому молодому специалисту очень помогает в работе, потому что ты можешь всегда подойти, спросить, она тебя курирует. Помимо наставника, конечно, огромная поддержка в коллегах, в учащихся, в администрации и в районе, в который ты попадаешь.

Ирина Ярышкина, директор средней школы № 3:

Мы очень рады, что наши педагогические ряды пополняются молодыми коллегами. Мы очень уверены, что стартом для нашей молодежи будет наше учреждение и мы услышим скоро об их профессиональном росте.