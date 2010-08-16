Свыше полутысячи школ Беларуси уже получили паспорт готовности

Белорусские школы взяли последний аккорд подготовки к новому учебному сезону. Специальные комиссии по всей стране в ближайшие дни проведут проверку состояния учебных заведений.Инвестиции в школьный комфорт уже превысили 300 миллиардов рублей. Главный же сертификат качества – паспорт готовности – уже получили свыше полутысячи школ. Еще около трех тысяч пройдут полную техническую проверку до 25 августа. Напомним, на учебной карте страны в этом году пропишутся пять новых школ.