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Свыше полутысячи школ Беларуси уже получили паспорт готовности

16 августа 2010 06:44
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Белорусские школы взяли последний аккорд подготовки к новому учебному сезону. Специальные комиссии по всей стране в ближайшие дни проведут проверку состояния учебных заведений.Инвестиции в школьный комфорт уже превысили 300 миллиардов рублей. Главный же сертификат качества – паспорт готовности – уже получили свыше полутысячи школ. Еще около трех тысяч пройдут полную техническую проверку до 25 августа. Напомним, на учебной карте страны в этом году пропишутся пять новых школ.
# общество # Образование

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