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Свыше двухсот средних специальных учебных заведений Беларуси начали сегодня приём документов

15 июля 2008 10:49
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В нынешнем году набор - на 145 специальностей. Среди них две новые - "Туризм и гостеприимство" и "Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности". Не поступившие в вузы абитуриенты успеют подать документы в ссуз как на бюджетную, так и платную форму обучения. Так, приём заявлений на основе общего базового образования на все формы учёбы за счёт бюджетных средств пройдет по 29 июля, вступительные испытания - с 30 июля по 8 августа, зачисление - по 10 августа. Основная вступительная кампания завершится 15 августа. Но при этом в течение сентября может происходить "до-зачисление" абитуриентов, не прошедших по конкурсу.
# общество

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