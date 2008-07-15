Свыше двухсот средних специальных учебных заведений Беларуси начали сегодня приём документов

В нынешнем году набор - на 145 специальностей. Среди них две новые - "Туризм и гостеприимство" и "Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности". Не поступившие в вузы абитуриенты успеют подать документы в ссуз как на бюджетную, так и платную форму обучения. Так, приём заявлений на основе общего базового образования на все формы учёбы за счёт бюджетных средств пройдет по 29 июля, вступительные испытания - с 30 июля по 8 августа, зачисление - по 10 августа. Основная вступительная кампания завершится 15 августа. Но при этом в течение сентября может происходить "до-зачисление" абитуриентов, не прошедших по конкурсу.