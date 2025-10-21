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Свыше 77% площадей кукурузы убрали аграрии Минской области

21 октября 2025 14:40
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В Минской области основное внимание аграриев сосредоточено на уборке кукурузы. Это ключевая культура для кормов, ведь качественная масса – основа высокой продуктивности стада. А это и привесы, и, соответственно, надои, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свыше 77% площадей кукурузы убрали аграрии Минской области-2

Всего убрано 77 % площадей с кукурузой на силос и зеленый корм. В лидерах аграрии Несвижского, Слуцкого и Стародорожского районов. В Смолевичском хозяйствам уже убрали свыше 70 % площадей, отведенных под силос, и около 15 % – под зерно. 

Аграрии планируют завершить работы в запланированные агротехнические сроки: уборку кукурузы на силос к 23 октября, а на зерно – к 1 ноября. Задействованы все восемь сельхозпредприятий района.

Свыше 77% площадей кукурузы убрали аграрии Минской области-4

Дмитрий Богданович, первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
В этом году у нас достаточно интересная ситуация сложилась с кукурузой. Немножко был сдвиг по времени из-за погодных условий, но хозяйства обеспечены всем необходимым, нацелены на результат. Пока мы не видим никаких проблем, чтобы не выполнить поручения и не обеспечить в первую очередь консервированными кормами и плющеным зерном нашего предприятия.

Кроме того, в районе посеяно более 17 тысяч гектаров озимых зерновых культур, таких как рапс, ячмень, рожь и пшеница.

# Сельское хозяйство

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