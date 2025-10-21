Свыше 77% площадей кукурузы убрали аграрии Минской области

В Минской области основное внимание аграриев сосредоточено на уборке кукурузы. Это ключевая культура для кормов, ведь качественная масса – основа высокой продуктивности стада. А это и привесы, и, соответственно, надои, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего убрано 77 % площадей с кукурузой на силос и зеленый корм. В лидерах аграрии Несвижского, Слуцкого и Стародорожского районов. В Смолевичском хозяйствам уже убрали свыше 70 % площадей, отведенных под силос, и около 15 % – под зерно.

Аграрии планируют завершить работы в запланированные агротехнические сроки: уборку кукурузы на силос к 23 октября, а на зерно – к 1 ноября. Задействованы все восемь сельхозпредприятий района.