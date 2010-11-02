Свыше 11 тысяч работников метрополитена Лондона начали 24-часовую забастовку

Британской столице грозит транспортный коллапс. Через несколько часов сотрудники лондонского метрополитена начнут очередную 24-часовую забастовку. Предположительно, в ней будут участвовать свыше 11 тысяч человек: работники станций метрополитена, технический персонал, машинисты.

Метро будет работать со значительными перебоями, а многие станции и даже целые линии вовсе закроются. Миллионам пассажиров придется пересесть на наземный транспорт.

Нынешняя акция протеста – уже третья по счету в британской столице за последние два месяца, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так профсоюзы надеются помешать планам руководства сократить число билетных касс подземки, что приведет к увольнению в общей сложности 800 сотрудников.