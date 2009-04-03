Святыня стала доступнее

Свято-Елисеевская мужская обитель, окружённая водой, сегодня получила полноценную переправу.

Древнейший монастырь расположен на острове - в пойме Немана. Недавно его начали восстанавливать. Но строительству до недавних пор мешала вода. Решить проблему помогли спасатели. Новый шестидесятиметровый мост связал святыню с большой землёй.

Именно здесь в 13 веке поселились первые монахи. Сегодня в Лавришевском мужском монастыре живут всего двадцать три отшельника. Небольшая церквушка и несколько построек, пожалуй, и всё хозяйство. Зато место, говорят в народе святое.

- Монастырь возрождается и внешне и духовно. Об этом

свидетельствует нарастающее количество паломников, молящихся, - говорит телеканалу СТВ Отец Сергий, выпускник Минской духовной семинарии. - В монастыре организовано братство в честь преподобного Елисея Лавришевского.

Этот мужской монастырь один из древнейших в Беларуси. Основал его святой Елисей Лавришевский. Где-то здесь спрятаны его мощи. Пока они не доступны. По преданию, после возрождения обители, они откроются прихожанам. Судя по масштабным работам, которые здесь ведутся, ждать осталось не долго.

Древнюю обитель решено восстановить. Возводить дом для паломников в монастыре начали своими силами. Но строительству мешала вода. Вокруг монастыря - болото. Весенний паводок вообще на несколько месяцев отрезал обитель от Большой земли. Кирпичи. Блоки, да и людей приходилось перевозить на лодке.

Решить давнюю проблему монахов вызвались спасатели. Всего

за месяц они возвели специальную деревянную переправу. Мост оказался на редкость прочным.

Новый мост, говорят монахи, это символ возрождения

обители. Местные власти уже пообещали помощь в реконструкции монастыря. Разработан проект и в ближайшее время тяжёлая техника уже начнёт работу на острове.

