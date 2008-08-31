Свой профессиональный праздник сегодня отмечают шахтеры

Их работа – регулярно спускаться в недра земли, чтобы затем дарить тепло на земле. Их труд во всем мире считается одним из самых опасных, но даже свой день многие из них встречают на подземном, а кто-то и на наземном посту.

Она полжизни по работе с головой уходила в землю, теперь решила выйти в свет. Пока неподалеку настраивают не ее фонограмму – Галина Алексеевна в момент выдает живой звук. Дескать, эта песня тоже про шахтеров.

Она уходит с авансцены, так и не дождавшись аплодисментов, и даже не заметив, что как минимум один зритель слушал ее стоя. И пусть он работает исключительно над землей и даже свой профессиональный праздник - с каменным лицом, но стойко встретил на посту. Который год без выходных, но по-прежнему – за дело горой. Ведь у монументального шахтера с Солигорской пропиской действительно железные нервы – не смущает ни банк, который как на ладони, ни магазин через дорогу. Тем более, что отовариться к празднику в торговой точке под красноречивым названием - «Шахтер» - получится разве что у отъявленных гурманов.

Местные продавцы уже и сами не помнят, почему именно «Шахтером» нарекли магазин с исключительно садово-огородным ассортиментом. Но Антон Константинович на такую нестыковку в День шахтера не сетует – у него в погребе – свой магазин.

Он видел уже свою пятидесятую весну на Шахтерской улице. Антон Константинович - сам шахтер – двенадцать лет пробовал рабочую соль жизни под землей. Сейчас история с глубин его молодости – та самая родная спецовка - в сарае на гвоздике.

Спецовку Антон Константинович еще долго не снимал, а потом признался: пенсия для него тоже оказалась шахтерской – пусть и бурит скважины теперь только в огороде, зато там же собирает свои полезные ископаемые.

Решением главы государства в Беларуси учреждено почетное звание "Заслуженный шахтер Республики Беларусь".

