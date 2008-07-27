Свой профессиональный праздник отмечают работники торговли

С каждым годом на белорусском рынке появляются всё больше новых видов товаров и услуг. Рост показателей потребительского рынка создает в Беларуси благоприятную ситуацию для развития торговых сетей, а это, в свою очередь повышает конкурентоспособность крупных организаций. Серьезным преимуществом белорусской торговли является успешный опыт развертывания масштабных проектов по строительству гиперсупермаркетов. Объем розничного товарооборота в Беларуси в первом полугодии - 23 триллионов рублей, а это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.