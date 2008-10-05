Свой профессиональный праздник отмечают педагоги Беларуси

Стиль этого педагога — отнюдь не строгие костюмы, а преподавание предмета выходит далеко за рамки школьной программы.

Марафет в этой школе наводят не для мальчиков из параллельных классов. Тем более в такой день. Пускай не знания, так хотя бы прическа с макияжем должны быть на уровне. Креативный, молодой да еще и красавчик. История работы Дмитрия Александровича в лицее началась с обычного стечения обстоятельств. Теперь урок истории стал здесь любимым у большинства учеников. А точнее, учениц. С ними отношения только деловые. Хотя внеурочно любимый учитель может рассказать не только о Наполеоне Бонапарте.

За пять лет преподавания у Дмитрия Александровича появился свой стиль преподавания. Для коллег – он передовик. Для демократичного начальства – генератор идей. Для учеников он, как сверстник. По статистике, только 10% учителей относятся к мужскому полу. Женское лицо преподавателей города, тем не менее, берегут, как зеницу ока.

День учителя для учеников – повод признаться в любви. Для педагогов – задуматься о плюсах своей профессии. Их, как показывает практика больше, чем минусов.

