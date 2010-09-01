Своих первых учеников приняла школа в поселке Боровляны под Минском

Сегодня тысячи малышей по всей Беларуси пошли первый раз в первый класс, а 98 из них — в новую школу в Боровлянах. Еще около полутора лет назад глава государства дал поручение построить здесь новую школу — Александр Лукашенко посещал боровлянскую SOS-деревню и мамы приемных детей посетовали на нехватку мест в школах.

На территории местного сельсовета действительно живет около 6 тысяч детей школьного возраста, а ещё до недавнего времени здесь была только одна гимназия и одна средняя школа. Этого было мало, и школа, и гимназия работали в две смены. И вот сейчас в новой школе сформированы 33 класса.

Безусловно, Александра Лукашенко сегодня здесь очень ждали. Президент подарил ключ от школы директору, поприсутствовал на торжественной линейке, сказал немало тёплых слов и детям, и учителям, и родителям.

Александр Лукашенко:

Какие бы трудности мы ни переживали, главной темой повестки дня в политике Беларуси всегда была, есть и будет забота о человеке, маленьком, большом, ребенке, взрослом, - это наша политика.

У нас, как в благополучной и дружной семье, уже стало доброй традицией в праздники дарить подарки. 1 сентября это, конечно же, школа. Нынешний День знаний стал днем рождения сразу четырех новых школ. Но у вашей, наверное, самая интересная судьба. Дети из Боровлян и окрестных населенных пунктов вынуждены были тесниться в учебных заведениях соседнего поселка Лесной.

Мечтой о новой школе вы поделились со мной в конце 2007 года. Тогда родители очень просили новую школу. Я свое обещание выполнил, теперь дело за вами — детям хорошо учиться, учителям хорошо преподавать. Главное, чтобы школа стала центром подготовки умных, красивых, талантливых и сильных людей, преданных нашей стране. Нам это очень надо.

Александр Лукашенко отметил, что этот учебный комплекс переворачивает все представления об обычных сельских школах совсем не случайно. Он сделан по самым высоким стандартам еще и потому, что здесь, в районе Боровлян, как это и было задумано, вырастает город-спутник Минска. Президент сделал акцент на том, что по такому пути мы и будем двигаться дальше, то есть развивать территории, близкие к столице.

Александр Лукашенко увиденное оценил, тем более, что район Боровлян, как отметил Президент, продолжает прибавлять в населении.

Сегодня свой официальный день рождения также празднует детская деревня Истоки. Она находится недалеко от Боровлян и приняла у себя 14 приемных семей, в которых папы и мамы — в этом главная уникальность деревни — воспитывают более 100 приемных детей. Александр Лукашенко посетил деревню и даже зашел в один из домов на чаепитие.

Александр Лукашенко:

Детей, нуждающихся в детских домах, уже через пять лет не будет — будут дома семейного типа. Эта программа у меня на контроле и, чего бы это ни стоило, мы этого добьемся. Детей нельзя бросать. Это не государство, это дети беспризорны.

Семья Штерн — Людмила и Евгений — переехали в Истоки из Копыльского района. У них трое своих детей и четверо приемных. В этом и уникальность такой деревни. Каждый из домиков рассчитан на десять детей, а значит, родители пока останавливаться не собираются.

Тема это важная и Президенту хорошо знакомая. Еще в конце 2007 года в той же SOS-деревне в Боровлянах Александр Лукашенко дал поручение в ближайшие пять лет уйти от детских домов. Их должны заменить такие деревни, как Истоки, или SOS-деревни. Их, кстати, в Беларуси три, еще одна SOS-деревня скоро появится в Бобруйске. К тому же, никто не забывает об обычном усыновлении — так, чтобы каждый ребенок получил свою семью.