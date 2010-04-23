Своеобразный субботник прошел в биологическом заказнике «Лебяжий»

Этот заповедный участок земли был избавлен от мусора.

В Международный День Земли Министерство природы, общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и Детский фонд ООН вместе с учащимися минской экологической гимназии №19, избавили этот заповедный участок земли от мусора.

Впрочем, одной уборкой волонтеры не ограничились: обустроили специальные места гнездования для водоплавающих.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Здесь обитает 10 видов птиц, которые занесены в Красную Книгу, причем половина из них — европейского значения. Здесь есть, проблемы, которые осложняют гнездование птиц, — шумные машины на дорогах, рынок, рыбаки…