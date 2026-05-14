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Сводный поисково‑спасательный отряд МЧС Беларуси проводит полевые тренировки по стандартам ИНСАРАГ

14 мая 2026 07:00
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Сводный поисково‑спасательный отряд МЧС Беларуси проводит полевые тренировки на оперативно‑тактическом полигоне «Светлая Роща». Основная задача – отработать действия по международным стандартам ИНСАРАГ и проверить готовность к автономной работе в зоне масштабных чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сводный поисково‑спасательный отряд МЧС Беларуси проводит полевые тренировки по стандартам ИНСАРАГ-2

На учебном полигоне развернуты учения отряда «ЗУБР». Сценарий максимально приближен к реальным условиям: мощное землетрясение в соседней стране, разрушенная инфраструктура, отсутствие связи, большое количество пострадавших и людей, оставшихся без жилья. Спасатели должны развернуть полевой лагерь, организовать штаб, провести разведку территории и приступить к поиску людей под завалами. В операции задействованы кинологические расчеты, спецтехника и оборудование технической разведки. По легенде, помощь оказывается круглосуточно.

Сводный поисково‑спасательный отряд МЧС Беларуси проводит полевые тренировки по стандартам ИНСАРАГ-4

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и ликвидации ЧС МЧС Беларуси:
Чрезвычайная ситуация не выбирает место благоприятное или удобное для спасателей. Чрезвычайная ситуация может произойти где угодно, и одинаковых ЧС не бывает. Поэтому и было принято решение министром создать данный сводный отряд. И этот сводный отряд сегодня мы проверяем на практические навыки.

Главная цель нынешних тренировок – довести взаимодействие подразделений и уровень подготовки спасателей до требований международных стандартов ИНСАРАГ, чтобы в любой момент быть готовыми к работе в сложных и непредсказуемых условиях.

# Сергей Новик # МЧС Беларуси

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