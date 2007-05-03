Свободу прессе!

Сегодня во всем мире широко отмечается День свободы печати.

ЮНЕСКО утвердило это решение в день принятия 3 мая 1991 года Виндхукской декларации, призвавшей правительства всех государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.

В этот день традиционно проводится оценка свободы печати во всем мире, проходят акции по защите СМИ от посягательств на их независимость, а также воздается должное журналистам, погибшим при выполнении своей работы. Главным мероприятием этого праздника является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати.