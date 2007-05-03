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Свободу прессе!

03 мая 2007 08:45
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Сегодня во всем мире широко отмечается День свободы печати.

ЮНЕСКО утвердило это решение в день принятия 3 мая 1991 года Виндхукской декларации, призвавшей правительства всех государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
В этот день традиционно проводится оценка свободы печати во всем мире, проходят акции по защите СМИ от посягательств на их независимость, а также воздается должное журналистам, погибшим при выполнении своей работы. Главным мероприятием этого праздника является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати.

# общество

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