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«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО

02 декабря 2016 17:32
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За 15 лет своего существования программа «Добро пожаловаться» впервые сталкивается с галактическими пришельцами. Обычно приходится общаться с земными проходимцами. Герой этого сюжета утверждает, что он контактёр, и что всё неземное ему не чуждо.

Увы, не всегда жизнь складывается так, как хотелось бы, а осень со второй своей половины и вовсе располагает к унынию. В итоге, одни жалуются на буйных соседей, другие – на бардак в работе коммунальных служб, а третьи – на непонимание окружающих. Непонятым оказался и наш герой, минчанин Александр Подрезанов.

Александр Подрезанов, инженер радиосвязи и радиовещания:

Я видел только яркий свет и больше ничего, никаких манёвров.

Причём, на фотографии одной он летит горизонтально. А второе НЛО ниже, он появился буквально через 2 секунды и уходил в эту чёрную дыру.

«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО-1

«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО-3


Инженер радиосвязи и радиовещания Александр Семёнович утверждает, что с НЛО имел дело неоднократно.

Впервые он столкнулся с межгалактическими гостями 30 лет назад, когда с друзьями пошёл в лес за клюквой.

Для многих – развесистой. Кстати, это выражение  пришло в русский язык 106 лет назад, когда в од­ном из театров Санкт-Петербурга была поставлена пьеса, пародирую­щая представления иностранцев о России.

В одной из сцен героиня пьесы сидела «под развесистыми сучьями столетней клюквы».

С тех все неправдоподобные, фантастические описания русской жизни называют «развесистой клюквой». Александр свое историю фантастической не считает.

Александр Подрезанов, инженер радиосвязи и радиовещания:

Мы увидели светящийся предмет, размером с фару автомобильную, который двигался снизу вверх.

Я уже решил, что это кто-то подлетал, типа плазмоида, ко мне, но неосознанно. Мой товарищ даже попросил у него закурить. Я хотел дотронуться до неё, но получил сигнал, что этого делать нельзя, что получу по лицу, почувствовал, что я буду избит. И товарищ, который со мной стоял, тоже это почувствовал и закричал: «Не трогай!» Он схватил меня и под ёлку увлёк от этого.

В тот раз искателям клюквы помешал рассвет, в котором растворился так называемый «плазмоид». Но спустя треть века, вооружившись опытом и мобильным телефоном со встроенной камерой, Александр Семёнович вновь встретил инопланетных гостей.

Александр Подрезанов, инженер радиосвязи и радиовещания:
Я встречал жену на станции. Подошёл поезд, электричка с другой стороны. Постояла и ушла.

Когда она ушла, я увидел светящийся предмет.

Думал, что это лампочка – повесили лампочку между двумя столбами, но потом она начала двигаться. Вот тогда я понял, что это – очередное НЛО. Я подбежал, чтобы столб осветительный был сзади, и начал снимать.

«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО-6


Снимки, сделанные во мраке Мариной Горки, отличаются присутствием в небе двух странных объектов зелёного цвета.

«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО-8


Александр Семёнович утверждает, что это – НЛО, с его слов, «залетающие и влетающие в портал» – тёмное облако, изображённое в пространстве. Проверить гипотезу мы доверили главному в Беларуси исследователю аномальных явлений Илье Бутову.

Илья Бутов, исследователь аномальных явлений:
Скорее всего, было заснято нечто светящееся, например, фонарь или китайский фонарик, либо другой источник света, который, из-за того, что камера двигалась, он немножко смазался и размазался. А вот нижний объект, который представлен на фотографии, скорее всего, является бликом или артефактом самого телефона, он совершенно находится в одинаковом положении, хотя камера двигается. 

В этом случае, мы довольно скептически относимся к этому наблюдению.

«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО-11


А, между тем, как утверждают уфологи, в соседней Польше не раз случались встречи, которые заставляют насторожиться: в 2015 году над трассой S8 был замечен объект в виде большого диска.

«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО-13


А годом раньше, в Зглобине видели странные светящиеся шары.

«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО-15


Но Илья Бутов уверяет: в 95% случаев наблюдения аномального имеют вполне земное объяснение.

Илья Бутов, исследователь аномальных явлений:
В тех 5% остаётся довольно много любопытных и интересных случаев. Некоторые случаи наблюдаются большим количеством людей и бывают даже посадки этих объектов на почву и после них остаются следы.

Например, это было в деревне Оброво в прошлом году.

Тогда, конечно, изучать приходится более углубленно, с помощью определённых приборов. Таких случаев не много, но они, всё-таки, бывают.

«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО-18


Александр Подрезанов, инженер радиосвязи и радиовещания:

Я считаю, что люди должны понимать, что за нами осуществляется контроль.

И, думаю, это надо воспринимать без паники. Над нами, над планетой. Возможно, они спасают даже человечество от проблем.

«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО-21


Александр Семёнович, несмотря на непонимание со стороны окружающих, чудаком себя не считает, держит фотокамеру наготове и продолжает верить, что однажды встретит настоящий НЛО.

Ведь 5% из 100 – неплохой шанс для встречи с мечтой.

Из всей этой космической истории лично я для себя сделал следующий вывод: «безуспешные поиски НЛО доказывают, что с такими чудаками, как мы, никто не хочет связываться. 

# общество # Космос

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