«Светящийся предмет размером с фару. Мой товарищ попросил у него закурить»: белорус говорит, что видел НЛО

За 15 лет своего существования программа «Добро пожаловаться» впервые сталкивается с галактическими пришельцами. Обычно приходится общаться с земными проходимцами. Герой этого сюжета утверждает, что он контактёр, и что всё неземное ему не чуждо. Увы, не всегда жизнь складывается так, как хотелось бы, а осень со второй своей половины и вовсе располагает к унынию. В итоге, одни жалуются на буйных соседей, другие – на бардак в работе коммунальных служб, а третьи – на непонимание окружающих. Непонятым оказался и наш герой, минчанин Александр Подрезанов. Александр Подрезанов, инженер радиосвязи и радиовещания: Я видел только яркий свет и больше ничего, никаких манёвров. Причём, на фотографии одной он летит горизонтально. А второе НЛО ниже, он появился буквально через 2 секунды и уходил в эту чёрную дыру.



Инженер радиосвязи и радиовещания Александр Семёнович утверждает, что с НЛО имел дело неоднократно.

Впервые он столкнулся с межгалактическими гостями 30 лет назад, когда с друзьями пошёл в лес за клюквой. Для многих – развесистой. Кстати, это выражение пришло в русский язык 106 лет назад, когда в од­ном из театров Санкт-Петербурга была поставлена пьеса, пародирую­щая представления иностранцев о России. В одной из сцен героиня пьесы сидела «под развесистыми сучьями столетней клюквы». С тех все неправдоподобные, фантастические описания русской жизни называют «развесистой клюквой». Александр свое историю фантастической не считает. Александр Подрезанов, инженер радиосвязи и радиовещания: Мы увидели светящийся предмет, размером с фару автомобильную, который двигался снизу вверх. Я уже решил, что это кто-то подлетал, типа плазмоида, ко мне, но неосознанно. Мой товарищ даже попросил у него закурить. Я хотел дотронуться до неё, но получил сигнал, что этого делать нельзя, что получу по лицу, почувствовал, что я буду избит. И товарищ, который со мной стоял, тоже это почувствовал и закричал: «Не трогай!» Он схватил меня и под ёлку увлёк от этого. В тот раз искателям клюквы помешал рассвет, в котором растворился так называемый «плазмоид». Но спустя треть века, вооружившись опытом и мобильным телефоном со встроенной камерой, Александр Семёнович вновь встретил инопланетных гостей. Александр Подрезанов, инженер радиосвязи и радиовещания:

Я встречал жену на станции. Подошёл поезд, электричка с другой стороны. Постояла и ушла. Когда она ушла, я увидел светящийся предмет. Думал, что это лампочка – повесили лампочку между двумя столбами, но потом она начала двигаться. Вот тогда я понял, что это – очередное НЛО. Я подбежал, чтобы столб осветительный был сзади, и начал снимать.



Снимки, сделанные во мраке Мариной Горки, отличаются присутствием в небе двух странных объектов зелёного цвета.



Александр Семёнович утверждает, что это – НЛО, с его слов, «залетающие и влетающие в портал» – тёмное облако, изображённое в пространстве. Проверить гипотезу мы доверили главному в Беларуси исследователю аномальных явлений Илье Бутову.

Илья Бутов, исследователь аномальных явлений:

Скорее всего, было заснято нечто светящееся, например, фонарь или китайский фонарик, либо другой источник света, который, из-за того, что камера двигалась, он немножко смазался и размазался. А вот нижний объект, который представлен на фотографии, скорее всего, является бликом или артефактом самого телефона, он совершенно находится в одинаковом положении, хотя камера двигается. В этом случае, мы довольно скептически относимся к этому наблюдению.



А, между тем, как утверждают уфологи, в соседней Польше не раз случались встречи, которые заставляют насторожиться: в 2015 году над трассой S8 был замечен объект в виде большого диска.



А годом раньше, в Зглобине видели странные светящиеся шары.



Но Илья Бутов уверяет: в 95% случаев наблюдения аномального имеют вполне земное объяснение.

Илья Бутов, исследователь аномальных явлений:

В тех 5% остаётся довольно много любопытных и интересных случаев. Некоторые случаи наблюдаются большим количеством людей и бывают даже посадки этих объектов на почву и после них остаются следы. Например, это было в деревне Оброво в прошлом году. Тогда, конечно, изучать приходится более углубленно, с помощью определённых приборов. Таких случаев не много, но они, всё-таки, бывают.



Александр Подрезанов, инженер радиосвязи и радиовещания:

Я считаю, что люди должны понимать, что за нами осуществляется контроль. И, думаю, это надо воспринимать без паники. Над нами, над планетой. Возможно, они спасают даже человечество от проблем.



Александр Семёнович, несмотря на непонимание со стороны окружающих, чудаком себя не считает, держит фотокамеру наготове и продолжает верить, что однажды встретит настоящий НЛО.