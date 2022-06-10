«Светлый уголок». Озеленители из Жодино и Смолевичей стали призёрами конкурса ландшафтного искусства «Город-сад»

Новости Беларуси. Озеленители из Жодино и Смолевичей успешно представили Минскую область на первом конкурсе ландшафтного искусства «Город-сад», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вошли в тройку победителей. Номинация «Фестиваль цветов».

К участию нужно было подготовить оригинальную композицию для благоустройства Бреста. Представители Минской области создали необычный ландшафт, где использовали рулонное озеленение, тротуарную плитку, малые архитектурные формы и цветы. Теперь их композиция украшает городской брестский парк.

Светлана Анисимова, мастер по благоустройству и озеленению Жодинского ЖКХ:

Были разбиты участки, заранее подготовлены. Мы представили композицию «Светлый уголок», так называется наша композиция. Было плиткой уложено, скамеечка. Сад непрерывного цветения. Там были однолетние цветы, представили мы кустарники, которые могут цвести летом, потом осенью. Такой светленький уголочек, чтобы можно было где-то отдохнуть.

Озеленители сейчас активно занимаются благоустройством и в самом Жодино. В планах высадить на городских улицах свыше 50 тысяч однолетних цветов, в том числе петунии, бегонии и агератумы. Появятся и декоративные кустарники – форзиции и спиреи.