Светлана Тихановская призывает МВФ не давать Беларуси кредит на борьбу с коронавирусом

Новости Беларуси. Есть люди, которых печальная история, вопреки общеизвестному утверждению, ничему не учит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюда же про то, кто на чьем опыте учится.

Ольга Шерснева, СТВ:

Видимо, впечатлившись новостями из далекого Афганистана, один из самопровозглашенных лидеров оппозиционного движения решил и на себя примерить роль лидера «Талибана по-белорусски». Павел Латушко призвал своих почитателей присоединиться к призыву небезызвестной в узких кругах инициативы [признанной экстремистской в Беларуси – прим. ред.] и вступить в ряды народного ополчения. В объединение, согласно хитроумному плану, должны прежде всего войти действующие силовики. Правда, они еще не в курсе.

Ольга Шерснева:

Мобилизационный план, как его называют организаторы, своей целью ставит свержение законно избранной власти. Руководство к действию распространяется через интернет-ресурсы. Такой вот вариант революции в отдельно взятом секторе глобальной Сети. Чем бы беглые ни тешились, главное, чтобы белорусам спокойно не жилось.