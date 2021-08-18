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Светлана Тихановская призывает МВФ не давать Беларуси кредит на борьбу с коронавирусом

18 августа 2021 17:37
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Новости Беларуси. Есть люди, которых печальная история, вопреки общеизвестному утверждению, ничему не учит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюда же про то, кто на чьем опыте учится.

Светлана Тихановская призывает МВФ не давать Беларуси кредит на борьбу с коронавирусом-1

Ольга Шерснева, СТВ:
Видимо, впечатлившись новостями из далекого Афганистана, один из самопровозглашенных лидеров оппозиционного движения решил и на себя примерить роль лидера «Талибана по-белорусски». Павел Латушко призвал своих почитателей присоединиться к призыву небезызвестной в узких кругах инициативы [признанной экстремистской в Беларуси – прим. ред.] и вступить в ряды народного ополчения. В объединение, согласно хитроумному плану, должны прежде всего войти действующие силовики. Правда, они еще не в курсе.

Светлана Тихановская призывает МВФ не давать Беларуси кредит на борьбу с коронавирусом-4

Ольга Шерснева:
Мобилизационный план, как его называют организаторы, своей целью ставит свержение законно избранной власти. Руководство к действию распространяется через интернет-ресурсы. Такой вот вариант революции в отдельно взятом секторе глобальной Сети. Чем бы беглые ни тешились, главное, чтобы белорусам спокойно не жилось.

Светлана Тихановская призывает МВФ не давать Беларуси кредит на борьбу с коронавирусом-7

Ольга Шерснева:
Спокойно жить и развиваться стране не дает и еще один женский персонаж прошлогодней истории. Светлана Тихановская всячески привлекает к себе внимание. Это, конечно, не запрещается. Хуже только то, что делает это она за счет обычных белорусов. Очередной призыв, если убрать лирику, выглядит так: «Дорогой МВФ, не давайте денег в кредит Беларуси на борьбу с COVID и его последствиями». Согласитесь, из уст ярой патриотки, кричащей на каждом европейском углу про большую и чистую любовь к родине, воззвание выглядит по крайней мере нелогично. Но, судя по всему, любовь к своей стране у каждого своя.

# Международная политика # общество # Ольга Шерснёва # Павел Латушко # Светлана Тихановская # Фотофакт

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