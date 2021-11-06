Светлана Любецкая: «Сама жизнь подвигала к тому, что необходимо было внести изменения в Основной закон страны»

Новости Беларуси. Что принципиально новое необходимо закрепить в Основном законе? И что нужно оставить из действующей Конституции? Главная задача рабочей группы – не перевернуть жизнь людей и полностью перечеркнуть действующий основной закон страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И особое внимание – перераспределению полномочий между органами власти. О новом проекте Конституции поговорили с председателем Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Кристина Сущеня, СТВ:

Предлагаю поговорить о варианте проекта Конституции, который есть на сегодняшний момент. Что осталось сделать, чтобы довести его до идеала? Сама жизнь подвигала к тому, что необходимо было внести изменения в Основной закон страны

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хотелось бы отметить, что работа над проектом соответствует основным этапам законотворчества, и тот этап, на котором он находится сегодня, проработка тех положений, которые предполагается внести в проект Конституции, она связана с юридическим оформлением тех идей, пожеланий, запросов, которые были выявлены ранее, еще на стадии подготовки этого законопроекта, причем достаточно давно. Ведь идеи об обновлении положений Конституции возникли еще несколько лет назад, когда уже сама жизнь подвигала к тому, что достаточно качественный законопроект, но необходимо было его изменить. Сам процесс, который подошел сегодня фактически к стадии завершения, оформления тех идей, предложений, что прошли достаточно тщательную проработку, тщательный анализ, он является важным для того, чтобы действительно правильно записать в Основном законе те нормы, которые соответствуют именно его верховенству.

Кристина Сущеня:

Работа действительно велась активная и ведется до сих пор активная, но не будем скрывать, есть и спорные моменты – например, как роль Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий. Удалось ли найти консенсус в этих вопросах? Светлана Любецкая:

Появление новых институтов в законе и дальнейшее их внедрение в жизнь – это всегда достаточно сложный процесс. Одним из столпов государственной власти, государственного влияния на социально-экономическую, политическую, общественную жизнь страны и призван этот институт, над которым велась работа – Всебелорусское народное собрание. В итоге идея о том, что это высший представительный орган, нашла свое понимание и формализацию в законе, и в дальнейшем, естественно, что работа велась над тем, как согласовать функции, порядок формирования с общей системой государственного устройства. Кристина Сущеня:

Вы практически опередили мой следующий вопрос касательно того, как грамотно найти баланс, когда ты строишь новое, при этом не разрушить старое. Баланс в этом у нас соблюдается. Цель любых изменений – это улучшение качества жизни, совершенствование институтов, что уже работают

Светлана Любецкая:

В этом и цель. В преамбуле проекта прямо записано о том, что цель преобразований любых, в Основном законе в том числе, – это обеспечить преемственность и стабильность развития, основанного на праве. Ведь закон на сегодня содержит все основные положения для жизнедеятельности нашего государства. Но цель любых изменений – это улучшение качества жизни, совершенствование тех институтов, что уже работают, это введение новых институтов. Вот кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что настолько остро встанут вопросы защиты частной жизни, информационной безопасности такого уровня, что нужно их поднимать на конституционный как нуждающиеся в защите государством. Кристина Сущеня:

Давайте, наверное, расскажем о том, какова эффективная связь между людьми, которые хотят рассказывать, вносить свои предложения, и, собственно, властью. Самые различные предложения высказываются на диалоговых площадках, в коллективах

Светлана Любецкая:

Сегодня активно высказывались самые различные предложения уже в ходе обсуждений на диалоговых площадках, в коллективах. Письменные обращения поступают от людей, у которых есть возможности в области определенных сфер, у кого активная жизненная позиция. Я думаю, что такой опыт нужно только приветствовать. Кристина Сущеня:

В общем, белорусы активны в вопросе конституционных изменений. Правильно? Хотелось бы, чтобы у людей правовое образование повысилось Светлана Любецкая:

Хотелось бы, чтобы в этом смысле и правовое образование повысилось, ведь не секрет, что еще недавно люди знали, что есть Конституция, что есть Основной закон, но так, чтобы почитать его детально – может быть, не у всех была необходимость, но в последнее время наблюдается достаточная активность.

Кристина Сущеня:

Не могу не спросить, наверное, самое интересное – предложения граждан. Что предлагают? Можно отметить достаточно большое внимание к сохранению традиционных ценностей в Беларуси