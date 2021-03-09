Светлана Любецкая: «Регламентированы и реализованы подходы к работе на так называемой удалёнке»

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей приняли участие в международной конференции, которая объединила законодателей и парламентариев из более чем 60 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Межпарламентский союз вынес на обсуждение вопрос влияния пандемии на реализацию Целей устойчивого развития в регионе ЕЭК. Год борьбы с вирусом позволил выявить наиболее уязвимые точки. В первую очередь это касается качества медицины, образования, социальной защищенности людей, трудового рынка и экологии в отдельных странах. В условиях кризиса, вызванного COVID-19, правительство, частный сектор и гражданское общество должны объединить свои усилия. Задача парламентариев – в ближайшее время предложить законодательные проекты, которые позволят реализовать Цели в современных условиях.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы столкнулись с вопросами, как проводить учебный процесс, образование. Законодатель сегодня в проект Кодекса образования заложил уже эти подходы регулирования дистанционной формы обучения. Что касается трудового законодательства, то сегодня уже регламентированы и реализованы подходы к работе на так называемой удаленке. Что касается социального обеспечения – это выплата больничных матерям, у которых дети заболели. Сегодня в мире уже есть определенные практические наработки, и мы с интересом будем их изучать, использовать и, естественно, в условиях нашей национальной экономики реализовывать.