Светлана Любецкая: «Регламентированы и реализованы подходы к работе на так называемой удалёнке»

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей приняли участие в международной конференции, которая объединила законодателей и парламентариев из более чем 60 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей приняли участие в международной конференции, которая объединила законодателей и парламентариев из более чем 60 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Межпарламентский союз вынес на обсуждение вопрос влияния пандемии на реализацию Целей устойчивого развития в регионе ЕЭК. Год борьбы с вирусом позволил выявить наиболее уязвимые точки. В первую очередь это касается качества медицины, образования, социальной защищенности людей, трудового рынка и экологии в отдельных странах. В условиях кризиса, вызванного COVID-19, правительство, частный сектор и гражданское общество должны объединить свои усилия. Задача парламентариев – в ближайшее время предложить законодательные проекты, которые позволят реализовать Цели в современных условиях.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы столкнулись с вопросами, как проводить учебный процесс, образование. Законодатель сегодня в проект Кодекса образования заложил уже эти подходы регулирования дистанционной формы обучения. Что касается трудового законодательства, то сегодня уже регламентированы и реализованы подходы к работе на так называемой удаленке. Что касается социального обеспечения – это выплата больничных матерям, у которых дети заболели. Сегодня в мире уже есть определенные практические наработки, и мы с интересом будем их изучать, использовать и, естественно, в условиях нашей национальной экономики реализовывать.
Повестка дня в области устойчивого развития рассчитана на период до 2030 года. Наша страна уже сделала значительные шаги в «зеленой» экономике, социальной сфере, в здравоохранении и образовании. Сейчас странами-участницами программы разрабатываются единые методы по принятию дополнительных мер в достижении Целей устойчивого развития.