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Сверхмощная насосная станция для откачки воды при затоплении улиц появится в арсенале белорусских спасателей

21 июля 2010 06:37
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В то время как белорусы вместе с остальной Европой изнывают от жары, сотрудники МЧС задумались о будущих капризах небесной канцелярии.

Сверхмощная насосная станция для откачки воды при затоплении улиц появится в арсенале белорусских спасателей. Впрочем, использовать «ноу-хау»  будут лишь в экстренных случаях. Остальные катаклизмы по-прежнему останутся на совести коммунальных служб.  

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям РБ:
Это очень мощная насосная станция. Уникальная. Она по нашему заданию будет смонтирована на специальном понтоне, т.е. будет плавающей. Ее можно будет перевозить как на автотехнике, так и на внешней подвеске с использованием вертолета.

# общество

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