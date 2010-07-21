В то время как белорусы вместе с остальной Европой изнывают от жары, сотрудники МЧС задумались о будущих капризах небесной канцелярии.

Сверхмощная насосная станция для откачки воды при затоплении улиц появится в арсенале белорусских спасателей. Впрочем, использовать «ноу-хау» будут лишь в экстренных случаях. Остальные катаклизмы по-прежнему останутся на совести коммунальных служб.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям РБ:

Это очень мощная насосная станция. Уникальная. Она по нашему заданию будет смонтирована на специальном понтоне, т.е. будет плавающей. Ее можно будет перевозить как на автотехнике, так и на внешней подвеске с использованием вертолета.